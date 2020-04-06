Станом на 6 квітня у світі на коронавірус інфіковано 1 275 542 особи. З них вилікувалися 262 985, а 69 498 пацієнтів померли.

США на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 337 637.

На другому нині Іспанія – там заразилися 131 646 осіб, помер 12 641 хворий.

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Китай, де зародилася недуга, опустився на шосту сходинку. Там серед 82 641 хворих 77 294 пацієнтам вдалось одужати.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок 6 квітня зафіксували 1 319 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

Померли від коронавірусу 38 людей. Загалом 28 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.