Північна Корея готує на заміну лідеру країни Кім Чен Ину його молодшу сестру Кім Йо Чжон на випадок екстрених ситуацій.

Про це повідомляє японська газета Yomiuri з посиланням на південнокорейські, американські та японські джерела.

Так, на пленарному засіданні центрального комітету трудової партії Північної Кореї у 2019 році було ухвалено рішення, що на випадок раптової смерті Кім Чен Ина чи якщо він не зможе керувати країною з інших причин, всю владу передати його сестрі Кім Йо Чжон.

Біографія Кім Йо Чжон

Кім Йо Чжон – політичний і державний діяч в Північній Кореї, директор Відділу пропаганди та агітації Центрального комітету Трудової партії Кореї (ТПК) з 2015 року і кандидат у члени Політбюро ЦК ТПК з 2017 року. Також вона є молодшою ​​сестрою лідера КНДР Кім Чен Ина. Саме Кім Йо Чжон називають правонаступницею лідера країни.

Кім Йо Чжон народилася 26 вересня 1987 року в Пхеньяні. З 1996 до 2000 року навчалася зі своїм братом Кім Чен Ином у Швейцарії. Після цього вона вчилася у Військовому університеті ім. Кім Ір Сена.

У січні 2015 року вона вийшла заміж за Чой Сонга – сина урядовця.

До 2012 року вона потрапляла в об’єктив фотокамер, однак ніхто особливим чином на неї не звертав уваги. Перший час її навіть не могли ідентифікувати на фото.

На початку 2012 року вона отримала посаду в Комісії з національної оборони в якості менеджера з туризму. Вперше була офіційно згадана 9 березня 2014 року, коли вона супроводжувала свого брата на голосуванні у Верховному народному зібранні КНДР.

У січні 2014 року вона стала завідуючою 54-м відділом ТПК, до завданнь якого входить матеріальне забезпечення збройних сил. У тому ж році обрана депутатом Верховних народних зборів.

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28 листопада 2014 року вона була призначена заступником начальника відділу пропаганди та агітації ЦК ТПК. Уже в липні 2015 року змінила Кім Кі Нам на керівній посаді відділу.

Також повідомляється, що саме Кім Йо Чжон займається піаром свого брата, а також організовує всі важливі заходи в Північній Кореї.

9 лютого 2018 року Кім Йо Чжон була присутня на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2018 року в Пхенчхані, Республіка Корея. Це був перший випадок, коли член правлячої династії Кім відвідав Південну Корею після Корейської війни.

Також вона супроводжувала Кім Чен Ина на саміті КНДР-США у червні 2018 року та лютому 2019 року.

Нагадаємо, лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину зробили операцію через кардіоваскулярне захворювання. Зараз Кім відновлюється на своїй віллі. Стан лідера Північної Кореї нібито погіршився через ожиріння, перевтому і куріння.