Вісім потенційних вакцин від Covid-19 розробляють в США – епідеміолог

У Сполучених Штатах Америки розробляється щонайменше вісім потенційних вакцин від коронавірусу.

Про це заявив провідний епідеміолог США Ентоні Фаучі.

– У нас багато кандидатів, і ми сподіваємося, що у нас буде багато переможців. Іншими словами, це кілька ударів по воротах. ефективність майбутньої вакцини поки що вважається великим невідомим, – зазначив учений.

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Фаучі розповів, що наразі лише одна вакцина проходить клінічні випробування. При цьому він не повідомив назву препарату.

Як повідомляли Факти ICTV, до другої хвилі коронавірусу українці повинні пройти масову вакцинацію від грипу, повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.