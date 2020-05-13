У США представили законопроект про санкції проти Китаю через Covid-19

У США сенатор-республіканець Ліндсі Грем запропонував законопроект щодо запровадження санкцій проти Китаю, якщо країна не надасть повного звіту про події, пов’язані зі спалахом коронавірусу.

За словами Грема, КНР не дозволила слідчим вивчати інформацію про початок хвороби та якби не обман правлячої партії, вірус не потрапив би у США, де від Covid-19 померли понад 80 тис. осіб.

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– Я переконаний, що Китай ніколи не співпрацюватиме, якщо не буде змушений це зробити, – зазначив сенатор.

Законопроект Про відповідальність за Covid-19 дасть змогу президенту США запровадити санкції проти Китаю: замороження активів, заборона на поїздки та анулювання віз, обмеження видавання кредитів китайським підприємствам американськими установами, заборона на лістинг (цінні папери) китайських фірм на американських біржах.

Ліндсі Грем запропонував Трампу впродовж 60 днів дати Китаю можливість надати повний звіт щодо виникнення коронавірусу.

Також має бути підтверджено, що КНР закрила усі ринки, які можуть бути джерелом різних інфекцій, та звільнила усіх гонконгських прибічників демократії, заарештованих після початку пандемії, аби уникнути санкцій з боку США.

Раніше Факти ICTV писали, що у Сполучених Штатах Америки розробляється щонайменше вісім вакцин від коронавірусу. Наразі лише одна з них проходить клінічні випробування.