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Байден випереджає Трампа у передвиборчих перегонах – опитування

Ймовірний кандидат від демократів Джо Байден випередив чинного президента США Дональда Трампа у передвиборчих перегонах.

51% зареєстрованих виборців у країні проголосували б за Байдена, коли лише 46% підтримують Трампа. Підтримка Байдена на сьогодні переважно спирається на демократів, Трампа – на республіканців.

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У порівнянні з березнем все більше молоді віддали б свій голос Трампу на майбутніх виборах. На національному рівні Байден лідирує серед виборців віком від 65 років. Найбільша перевага Трампа над Байденом полягає в його управлінні економікою.

Нагадаємо, дата наступних президентських виборів в США встановлюється законом, і Білий дім не має права її змінити.

Президентські вибори в США заплановано на 3 листопада 2020 року. На них буде обраний 46-й президент США.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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