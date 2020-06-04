Сенатори з Конгресу США хочуть внести на розгляд законопроект щодо розширення санкцій проти газопроводу Північний потік-2.

Документом пропонується поширити санкції на всю діяльність прокладання труб та страхування.

Також хочуть ввести обмеження щодо компаній, які страхують судна-трубоукладачі, та підприємств, які надають послуги чи приміщення для робіт щодо будівництва Північного потоку-2.

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Один з авторів законопроекту республіканець Тед Круз вважає, що газопровід є критичною загрозою для національної безпеки США і не повинен бути добудованим.

Демократ Джин Шейхін стверджує, що Північний потік-2 загрожує Україні та енергетичній незалежності усієї Європи.

Будівництво Північного потоку-2

Проектом Північний потік-2 передбачається будівництво двох гілок газопроводу від Російської Федерації через Балтійське море до Німеччини загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік.

Трубопровід в обхід України планували завершити до 2020 року. Проте Конгрес США наклав санкції на компанії, які займаються будівництвом Північного потоку-2, ухваливши законопроект про американський оборонний бюджет.

Фінансування проекту здійснюють європейські компанії – французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell та німецькі Uniper і Wintershall.

У січні 2020 року президент РФ Володимир Путін повідомив, що Росія самостійно будуватиме газопровід і зможе його запустити у першому кварталі 2021 року.

У травні цього року Німеччина відмовила у звільненні Північного потоку-2 від правил газової директиви ЄС, що призупинило будівництво.

Нещодавно Польща порушила справу проти Газпрому через те, що російська сторона ігнорує вимоги надати документи для антимонопольного розслідування щодо газопроводу.

Польща погрожує стягнути з російської компанії штраф у розмірі до €50 млн.