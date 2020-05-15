Удар по Північному потоку-2: наслідки для Росії і переваги для України

Завдано ще один удар по Північному потоку-2. Одіозний обхідний газопровід Росії не зміг обійти європейське енергетичне законодавство. Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку росіян на звільнення від регулювання ЄС. Це означає, що навіть, якщо трубопровід таки добудують, то Кремль зможе використовувати його лише на половину.

Іншу половину потужності мають віддати альтернативним постачальникам. Такі правила на ринку ЄС. В Україні рішення німецького регулятора вітають. Однак фахівці попереджають, що розслаблятися зарано. Треба боротися за те, аби Північний потік-2 узагалі не добудували. В такому разі українська ГТС збереже своє стратегічне значення. Докладніше у сюжеті Олексія Савіцького.

Нагадаємо, Україна веде переговори зі США та іншими партнерами, спрямовані на те, аби остаточно завадити Росії відновити прокладання трубопроводу Північний потік-2.