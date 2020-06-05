Помер народний артист РФ Михайло Кокшенов. Йому було 83 роки.

Про це повідомила поетеса Любов Воропаєва.

У 2017 році Кокшенов переніс інсульт. Наразі причина смерті актора не уточнюється.

Хто такий Михайло Кокшенов

Михайло Кокшенов – російський актор, який дебютував у фільмі Висота у 1957 році.

Найбільшу популярність отримав завдяки фільмам Женя, Женічка і “катюша”, Спортлото-82, Найчарівніша і найпривабливіша, Не може бути!, Маленькі трагедії і багато інших.

Крім цього, він грав у гумористичних проектах Єралаш і Гніт. Також Кокшенов став режисером 15 фільмів.

У 1983 році йому присвоїли звання заслуженого артиста РРФСР, а у 2002 році – народного артиста Росії.