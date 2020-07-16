США оновили санкційний список проти росіян і російських компаній, вони внесли до нього ще трьох громадян РФ та п’ять організацій.

До списку фізичних осіб потрапили громадяни Ігор Лавренков, Андрій Мандель і Михайло Потепкін. Серед компаній – фірма М-Инвест, що розташована у Санкт-Петербурзі, Meroe Gold Cо.Ltd у Судані та три китайські організації.

Діяльність фізичних та юридичних осіб, проти яких затвердили обмеження, пов’язана з бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого у ЗМІ називають “кухарем Путіна”. Причиною внесення їх до санкційного списку стала незаконна активність росіянина у Судані, а також втручання у проведення виборів у США.

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За інформацією Держдепартаменту США, суданська компанія підтримувала авторитарні режими у цій країні, а також використовувала її природні ресурси для власної вигоди.

Кремль нові санкції США поки не коментував.

Санкції проти РФ

ЄС продовжив дію обмежувальних заходів проти секторів економіки РФ до 31 січня 2021 року.

Причина продовження санкції проти РФ – невиконання пакету Мінських угод.

Заходи діють з липня 2014 року та обмежують доступ окремих російських банків і компаній до ринків капіталу ЄС.

Джерело: Міністерство фінансів США, Радіо Свобода