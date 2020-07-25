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Факти / Світ / Росія

Путіна у відставку: в Хабаровську пройшов багатотисячний мітинг

У Хабаровську кілька тисяч росіян вийшли на несанкціоновану акцію протесту. Вони вимагають відставки президента Росії Володимира Путіна.

Мітинги і пікети тут тривають вже два тижні. Причиною стало затримання 9 липня екс-губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, якого звинувачують нібито в організації вбивств підприємців.

25 липня жителі Харабовска влаштували ходу і пікет біля адміністрації міста, вимагаючи також відставки мера-єдинороса Кравчука.

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Вони несуть плакати з написами: Россия, просыпайся! Путина в отставку! Мы здесь власть!

За різними оцінками, у мітингу взяли участь від 50 до 100 тис. людей.

 

 

 

Вічний Путін

Згідно з результатами голосування щодо внесення поправок до Конституції РФ, яке проходило з 25 червня до 1 липня, Володимир Путін з 2024 року знову зможе висувати свою кандидатуру на посаду глави держави.

Фактично всі президентські терміни Путіна обнуляються.

Джерело: Сибирь.Реалии

Фото: Леонтьев Виктор

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