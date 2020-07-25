У Хабаровську кілька тисяч росіян вийшли на несанкціоновану акцію протесту. Вони вимагають відставки президента Росії Володимира Путіна.

Мітинги і пікети тут тривають вже два тижні. Причиною стало затримання 9 липня екс-губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, якого звинувачують нібито в організації вбивств підприємців.

25 липня жителі Харабовска влаштували ходу і пікет біля адміністрації міста, вимагаючи також відставки мера-єдинороса Кравчука.

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Вони несуть плакати з написами: Россия, просыпайся! Путина в отставку! Мы здесь власть!

За різними оцінками, у мітингу взяли участь від 50 до 100 тис. людей.

Красивый, гордый и свободолюбивый Хабаровск 25.07.2020 pic.twitter.com/tR0k4wJ9vC — Леонтьев Виктор (@ROSAGIT) July 25, 2020

Когда «журналист» Нарышкин тратит огромные усилия, чтобы доказать всем, что митинги в Хабаровске не политические и антипутинских лозунгов там нет, вам важно помнить: журналист и подставка для микрофона – разные вещи. Даже если у подставки есть удостоверение. pic.twitter.com/eJd6zZKkLb — Alexey Navalny (@navalny) July 25, 2020

Вічний Путін

Згідно з результатами голосування щодо внесення поправок до Конституції РФ, яке проходило з 25 червня до 1 липня, Володимир Путін з 2024 року знову зможе висувати свою кандидатуру на посаду глави держави.

Фактично всі президентські терміни Путіна обнуляються.

Джерело: Сибирь.Реалии

Фото: Леонтьев Виктор