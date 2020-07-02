Поправки до Конституції РФ: як проголосував окупований Крим

Поправки до Конституції Росії, що дозволяють Володимиру Путіну правити країною довічно, підтримали 77,92% виборців, проти – 21,27%. Такі результати голосування оголосив Центрвиборчком РФ за підсумками обробки 100% протоколів.
В анексованому РФ Криму та Севастополі проти проголосували 9,08% (це приблизно 140 тис.), а за – 90,07% (1,104 млн).
За даними так званих місцевих виборчкомів, найбільше проти поправок голосували в Армянську (12,32%) і Керчі (12,68%).
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У Севастополі противників поправок 18 016, взяли участь у голосуванні понад 216 тис. людей, а 1,5 тис. бюлетенів визнали зіпсованими.
Явка на півострові склала майже 82%, а загалом у Росії – близько 68%.
Вічний Путін
У Росії цілий тиждень – з 25 червня до 1 липня – проходило голосування щодо внесення поправок до Конституції РФ.
Одна з них дозволяє Володимиру Путіну знову балотуватися в президенти у 2024 році.
Перед цим Україна попередила Кремль про політичні та правові наслідки проведення такого голосування на території анексованого Криму та окупованого Донбасу.
У МЗС заявили, що світова спільнота не визнає результати голосування за продовження термінів президентства Путіна, яке Росія організовує на українських територіях, і попередив про посилення санкцій.
Фото: Кремль