Олівія де Гевілленд померла

У Парижі на 105 році життя померла акторка Олівія де Гевілленд, знана за роллю Мелані Гамільтон Вілкс у фільмі Віднесені вітром, за яку її вперше номінували на Оскар.

Актриса померла уві сні у своєму будинку.

Наразі більше деталей про смерть легендарної акторки невідомо.

Що відомо про Олівію де Гевілленд

Майбутня акторка народилася 1 липня 1916 року у Токіо.

Велику популярність здобувала після ролі у фільмі Віднесені вітром. Після фільму її висунули на Оскар За найкращу жіночу роль другого плану.

Два Оскари акторка отримала у номінації Найкраща жіноча роль у фільмах Спадкоємиця та Кожному своє.

У 2017 році вийшов міні-серіал Ворожнеча, у якому розповідається про суперництво двох акторок. У картині також був персонаж де Гевілленд.

Однак Олівія звернулася до суду, стверджуючи, що її зображення без дозволу порушує її право на рекламу як знаменитості.