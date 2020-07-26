Олівія де Гевілленд померла

У Парижі на 105 році життя померла акторка Олівія де Гевілленд, знана за роллю Мелані Гамільтон Вілкс у фільмі Віднесені вітром, за яку її вперше номінували на Оскар.
Актриса померла уві сні у своєму будинку.
Наразі більше деталей про смерть легендарної акторки невідомо.
Що відомо про Олівію де Гевілленд
Майбутня акторка народилася 1 липня 1916 року у Токіо.
Велику популярність здобувала після ролі у фільмі Віднесені вітром. Після фільму її висунули на Оскар За найкращу жіночу роль другого плану.
Два Оскари акторка отримала у номінації Найкраща жіноча роль у фільмах Спадкоємиця та Кожному своє.
У 2017 році вийшов міні-серіал Ворожнеча, у якому розповідається про суперництво двох акторок. У картині також був персонаж де Гевілленд.
Однак Олівія звернулася до суду, стверджуючи, що її зображення без дозволу порушує її право на рекламу як знаменитості.