Оливия де Хэвилленд умерла

В Париже на 105 году жизни скончалась актриса Оливия де Хэвилленд, известная по роли Мелани Гамильтон Вилкс в фильме Унесенные ветром, за которую ее впервые номинировали на Оскар.

Актриса умерла во сне в своем доме.

На данный момент больше деталей о смерти легендарной актрисы нет.

Что известно про Оливию де Хэвилленд

Будущая актриса родилась 1 июля 1916 года в Токио.

Большую популярность приобретала после роли в фильме Унесенные ветром. После фильма ее выдвинули на Оскар За лучшую женскую роль второго плана.

Два Оскара актриса получила в номинации Лучшая женская роль в фильмах Наследница и Каждому свое.

В 2017 году вышел мини-сериал Вражда, в котором рассказывается о соперничестве двух актрис. В картине также был персонаж де Хэвилленд.

Однако Оливия обратилась в суд, утверждая, что ее изображение без разрешения нарушает ее право на рекламу как знаменитости.