PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Як проходять вибори президента Білорусі – останні новини

Як проходять вибори президента Білорусі – останні новини

Вибори президента Білорусі 2020 проходять 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко вшосте спробує переобратись на посаду.

Аби отримати перемогу у першому турі, необхідно набрати 50% підтримки виборців.

Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00.

Кандидати на пост президента: 

Світлана Тихановська – дружина затриманого блогера;

Андрій Дмитрієв – опозиціонер;

Сергій Черечень – бізнесмен;

Анна Канопацька – екс-депутат парламенту.

Головною суперницею Олександра Лукашенка називають Світлану Тихановську, яка об’єднала свої зусилля зі штабами Бабарика й Цепкала.

Всього у списки виборців на нинішніх виборах президента включено 6 844 932 людини і 5 319 білоруських громадян, які перебувають за межами республіки.

За п’ять днів дострокового голосування на виборах президента Білорусі на дільниці прийшли 41,7% виборців.

Попередні результати виборів оголосять завтра, 10 серпня. Спостерігачів від ОБСЄ немає, лише від СНД.

З початку З кінця
Пряма трансляція
09:38 - 10 серпня

На президентських виборах у Білорусі 2020 переміг Олександр Лукашенко.

Такі попередні дані озвучила ЦВК на прес-конференції.

Як розподілились голоси:

  • Андрій Дмитрієв – 1,04%;
  • Анна Канопацька – 1,68%;
  • Олександр Лукашенко – 80,23%;
  • Світлана Тихановська – 9,90%;
  • Сергій Черечень – 1,13%;
  • Проти всіх – 6,02.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
08:33 - 10 серпня

У день виборів в Білорусі затримали щонайменше 120 осіб.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
08:27 - 10 серпня

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи через нічні заворушення у Мінську.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
01:58 - 10 серпня

МВС повністю контролює ситуацію в Мінську та інших обласних містах.

– Наразі є затримані під час несанкціонованих акцій, але узагальнена цифра буде оприлюднена пізніше, оскільки акції ще не закінчилися, – повідомила Sputnik офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

За її словами, весь особовий склад білоруської міліції перевели на посилений варіант несення служби. Крім цього, залучені додаткові сили.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
01:53 - 10 серпня

Силові структури Білорусі оголосили про скликання екстреного засідання через протести у Білорусі. Їх фіксують по всій країні.

Офіційні сайти білоруських відомств наразі не працюють, у країні взагалі почалися проблеми з інтернетом та зв’язком.

Водночас у МВС заявляють, що інформацію, яку поширюють через соцмережі, є неправдивою.

– Багато з того, що пишеться в інтернеті, не відповідає дійсності – заявила прес-секретар МВС Білорусії Ольга Чемоданова.

У міліції не підтверджують використання водометів і світлошумових гранат. У них немає відомостей про постраждалих.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
01:44 - 10 серпня

Кандидат у президенти Світлана Тихановська звернулася до силовиків через протести в Білорусі.

Вона закликала своїх прихильників і співробітників правоохоронних органів не допускати насильства на вулицях міст країни.

– Я хочу попросити міліцію і війська пам’ятати про те, що вони частина народу. Я знаю, що білоруси прокинуться завтра вже в новій країні і сподіваюся на те, що завтра будуть тільки хороші новини. Будь ласка, зупиніть насильство. Передусім, офіцери, я знаю, що ви можете це зробити!

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
01:42 - 10 серпня

У Мінську на вулиці Віри Хорунжої чути постріли й вибухи гранат.

Вулиця розташована за декілька кілометрів від центру міста, де тривають протести, повідомляє Telegram-канал Nexta.

Від вогню силовиків постраждало троє людей. Їх забрала швидка допомога. За даними ЗМІ, ОМОН веде вогонь з рушниць з гумовими кулями.

Одна зі світлошумових гранат попала у груди жителю Мінська Роману Зайцеву. Його у важкому стані забрала швидка допомога.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:49 - 10 серпня

У Мінську не працює Інтернет і заглушений мобільний і стаціонарний зв’язок. Однак люди групуються і виходять натовпами на вулиці.

Наразі є постраждалі в Мінську. Один з них – фотограф агентства Associated Press. Також повідомляється про те, що в натовп з протестувальниками врізався автозак. Крім того, силовики використовують для придушення протестів сльозогінний газ, світлові гранати, а також гумові кулі.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:48 - 10 серпня

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:02 - 10 серпня

Також у Мінську у центрі міста автозак в’їхав у натовп протестувальників, в результаті чого постраждала одна людина, її госпіталізували.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<12...6>

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка