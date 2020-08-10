Вибори президента Білорусі 2020 проходять 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко вшосте спробує переобратись на посаду.

Аби отримати перемогу у першому турі, необхідно набрати 50% підтримки виборців.

Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00.

Кандидати на пост президента:

Світлана Тихановська – дружина затриманого блогера;

Андрій Дмитрієв – опозиціонер;

Сергій Черечень – бізнесмен;

Анна Канопацька – екс-депутат парламенту.

Головною суперницею Олександра Лукашенка називають Світлану Тихановську, яка об’єднала свої зусилля зі штабами Бабарика й Цепкала.

Всього у списки виборців на нинішніх виборах президента включено 6 844 932 людини і 5 319 білоруських громадян, які перебувають за межами республіки.

За п’ять днів дострокового голосування на виборах президента Білорусі на дільниці прийшли 41,7% виборців.

Попередні результати виборів оголосять завтра, 10 серпня. Спостерігачів від ОБСЄ немає, лише від СНД.