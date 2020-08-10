МВС повністю контролює ситуацію в Мінську та інших обласних містах.
– Наразі є затримані під час несанкціонованих акцій, але узагальнена цифра буде оприлюднена пізніше, оскільки акції ще не закінчилися, – повідомила Sputnik офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова.
За її словами, весь особовий склад білоруської міліції перевели на посилений варіант несення служби. Крім цього, залучені додаткові сили.
Кандидат у президенти Світлана Тихановська звернулася до силовиків через протести в Білорусі.
Вона закликала своїх прихильників і співробітників правоохоронних органів не допускати насильства на вулицях міст країни.
– Я хочу попросити міліцію і війська пам’ятати про те, що вони частина народу. Я знаю, що білоруси прокинуться завтра вже в новій країні і сподіваюся на те, що завтра будуть тільки хороші новини. Будь ласка, зупиніть насильство. Передусім, офіцери, я знаю, що ви можете це зробити!
У Мінську не працює Інтернет і заглушений мобільний і стаціонарний зв’язок. Однак люди групуються і виходять натовпами на вулиці.
Наразі є постраждалі в Мінську. Один з них – фотограф агентства Associated Press. Також повідомляється про те, що в натовп з протестувальниками врізався автозак. Крім того, силовики використовують для придушення протестів сльозогінний газ, світлові гранати, а також гумові кулі.