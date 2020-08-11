22:42 -

У Білорусі тривають протести людей, які незадоволені результатами виборів президента. Зокрема, сьогодні у Мінську на проспекті Дзержинського в районі Міхалково автомобілісти почали активно блокувати дорогу.

Схожа ситуація спостерігається на вулиці Пушкінській. Тут водії вийшли з машин і заблокували проїзд.

А на площі Якуба Коласа автомобілісти сигналять, а перехожі на знак солідарності аплодують і йдуть з квітами.