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Серпень, 11 в 0:01
Протести після виборів у Білорусі: останні відео, фото та новини
Вибори президента Білорусі 2020 пройшли 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко вшосте спробував переобратись на посаду.
Аби отримати перемогу у першому турі, необхідно набрати 50% підтримки виборців.
Виборчі дільниці працювали з 8.00 до 20.00.
Кандидати на пост президента:
Світлана Тихановська – дружина затриманого блогера;
Андрій Дмитрієв – опозиціонер;
Сергій Черечень – бізнесмен;
Анна Канопацька – екс-депутат парламенту.
Головною суперницею Олександра Лукашенка називають Світлану Тихановську, яка об’єднала свої зусилля зі штабами Бабарика й Цепкала.
За п’ять днів дострокового голосування на виборах президента Білорусі на дільниці прийшли 41,7% виборців. Спостерігачів від ОБСЄ немає, лише від СНД.
Попередні результати виборів оголосили 10 серпня. Олександр
Лукашенко набрав 80,09% голосів, що викликало хвилю протестів по всій країні.
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23:48
-
10 серпня
Держсекретар США Майк Помпео назвав вибори в Білорусі 2020 невільними і несправедливими.
Також США закликали владу Білорусі поважати права громадян на участь в мирних зібраннях і утриматися від застосування сили.
– Ми закликаємо владу Білорусі поважати права всіх білоруських громадян на мирні зібрання, утриматися від застосування сили і звільнити всіх неправомірно затриманих, – написав Помпео у Twitter.
22:43
-
10 серпня
У Білорусі 10 серпня тривають протести. Активісти вийшли на вулиці столиці країни Мінська та інших великих міст.
У Бресті в районі центру чути стрілянину періодично, а іноді вибухи.
Повідомляється, що правоохоронці застосували проти протестувальників гумові кулі. Також приблизно раз на 10 хвилин вибухають світлошумові гранати.
22:42
-
10 серпня
У Білорусі тривають протести людей, які незадоволені результатами виборів президента. Зокрема, сьогодні у Мінську на проспекті Дзержинського в районі Міхалково автомобілісти почали активно блокувати дорогу.
Схожа ситуація спостерігається на вулиці Пушкінській. Тут водії вийшли з машин і заблокували проїзд.
А на площі Якуба Коласа автомобілісти сигналять, а перехожі на знак солідарності аплодують і йдуть з квітами.
21:56
-
10 серпня
Країни Люблінського трикутника — Україна, Польща та Литва — виступили зі спільною заявою щодо масових акцій протестів у Білорусі.
Міністри закордонних справ трикутника наголошують, що для подальшого розвитку Білорусі необхідними є повага до основних свобод та прав людини, включаючи демократію та верховенство права.
21:54
-
10 серпня
Опозиційного кандидата у президенти Світлану Тіхановську утримують у Центральній виборчій комісії країни.
Раніше вона подала скаргу про перегляд результатів виборів.
Тіхановська була у ЦВК більше трьох годин з адвокатом Максимом Знаком. У якийсь момент їх розділили і він не знає де перебуває жінка.
Її не бачили вже 5 годин.
Джерело: Белсат
21:46
-
10 серпня
Проти мітингувальників у Бресті застосували світлошумові гранати.
Відео розгону мітингувальників опублікували на Telegram-каналі
Nexta.
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