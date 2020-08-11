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Факти / Світ
Протести після виборів у Білорусі: останні відео, фото та новини

Протести після виборів у Білорусі: останні відео, фото та новини

Вибори президента Білорусі 2020 пройшли 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко вшосте спробував переобратись на посаду.

Аби отримати перемогу у першому турі, необхідно набрати 50% підтримки виборців.

Виборчі дільниці працювали з 8.00 до 20.00.

Кандидати на пост президента: 

Світлана Тихановська – дружина затриманого блогера;

Андрій Дмитрієв – опозиціонер;

Сергій Черечень – бізнесмен;

Анна Канопацька – екс-депутат парламенту.

Головною суперницею Олександра Лукашенка називають Світлану Тихановську, яка об’єднала свої зусилля зі штабами Бабарика й Цепкала.

За п’ять днів дострокового голосування на виборах президента Білорусі на дільниці прийшли 41,7% виборців. Спостерігачів від ОБСЄ немає, лише від СНД.

Попередні результати виборів оголосили 10 серпня. Олександр Лукашенко набрав 80,09% голосів, що викликало хвилю протестів по всій країні.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:43 - 11 серпня

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00:41 - 11 серпня

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23:49 - 10 серпня

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23:48 - 10 серпня

Держсекретар США Майк Помпео назвав вибори в Білорусі 2020 невільними і несправедливими.

Також США закликали владу Білорусі поважати права громадян на участь в мирних зібраннях і утриматися від застосування сили.

– Ми закликаємо владу Білорусі поважати права всіх білоруських громадян на мирні зібрання, утриматися від застосування сили і звільнити всіх неправомірно затриманих, – написав Помпео у Twitter.

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23:41 - 10 серпня

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22:43 - 10 серпня

У Білорусі 10 серпня тривають протести. Активісти вийшли на вулиці столиці країни Мінська та інших великих міст.

У Бресті в районі центру чути стрілянину періодично, а іноді вибухи.

Повідомляється, що правоохоронці застосували проти протестувальників гумові кулі. Також приблизно раз на 10 хвилин вибухають світлошумові гранати.

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22:42 - 10 серпня

У Білорусі тривають протести людей, які незадоволені результатами виборів президента. Зокрема, сьогодні у Мінську на проспекті Дзержинського в районі Міхалково автомобілісти почали активно блокувати дорогу.

Схожа ситуація спостерігається на вулиці Пушкінській. Тут водії вийшли з машин і заблокували проїзд.

А на площі Якуба Коласа автомобілісти сигналять, а перехожі на знак солідарності аплодують і йдуть з квітами.

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21:56 - 10 серпня

Країни Люблінського трикутника — Україна, Польща та Литва — виступили зі спільною заявою щодо масових акцій протестів у Білорусі.

Міністри закордонних справ трикутника наголошують, що для подальшого розвитку Білорусі необхідними є повага до основних свобод та прав людини, включаючи демократію та верховенство права.

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21:54 - 10 серпня

Опозиційного кандидата у президенти Світлану Тіхановську утримують у Центральній виборчій комісії країни.

Раніше вона подала скаргу про перегляд результатів виборів.

Тіхановська була у ЦВК більше трьох годин з адвокатом Максимом Знаком. У якийсь момент їх розділили і він не знає де перебуває жінка.

Її не бачили вже 5 годин.

Джерело: Белсат

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21:46 - 10 серпня

Проти мітингувальників у Бресті застосували світлошумові гранати.

Відео розгону мітингувальників опублікували на Telegram-каналі Nexta.

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