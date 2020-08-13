Протести в Білорусі: хронологія подій

Влада Білорусі заявила, що більше 6,7 тис. осіб було затримано та одна людина померла під час протестів, які розгорілися слідом за переобранням нинішнього президента Олександра Лукашенка.

Тисячі білорусів вийшли на вулиці з неділі, 9 серпня, коли екзит-поли показали, що Лукашенко, який правив Білоруссю 26 років, отримав 80% голосів.

Опозиційні групи заявляють, що Лукашенко сфальсифікував вибори, щоб зберегти владу. Водночас незалежна моніторингова група Чесні люди заявила, що, за її даними, кандидат від опозиції Світлана Тихановська перемогла як мінімум на 80 виборчих дільницях у країні. Люди, які вийшли на вулиці, вимагають перерахунку голосів.

Правоохоронці намагаються силою розігнати людей, використовуючи світлошумові гранати, гумові кулі та сльозогінний газ, але акції стають все більш масовими.

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Хронологія подій

9 серпня

Білоруси стали свідками постійних відключень інтернету в країні, які тривали до 12 серпня. Після закриття виборчих дільниць були оголошені результати державного екзит-полу, згідно з якими Лукашенко впевнено перемагає на виборах. Тисячі людей у ​​багатьох великих містах, зокрема, у Мінську, вийшли на вулиці, де їх зустріли силовики, яких ще вдень стягнули до основних площ. У містах відключили світло на вулицях, розпочалися сутички, під час яких, за даними МВС, було затримано більше 3 тис. осіб. Правозахисники заявили про десятки постраждалих. Близько 2.25 10 серпня протести в Білорусі вщухли.

10 серпня

Деякі країни ЄС засудили дії білоруської влади, а Лукашенко з перемогою привітали Росія і Китай. У центрі Мінська закрили вісім станцій метро. Тихановську не могли знайти три години після її візиту в ЦВК. Вдень у столиці знову помітили спецтехніку. Увечері розпочалися затримання. Близько опівночі МВС повідомило про загиблого під час протестів і більше 2 тис. затриманих. Близько 2.00 11 серпня люди розійшлися у бік домівок.

11 серпня

Головна суперниця Лукашенка Світлана Тихановська виїхала до Литви. У мережі з’явилося відео, на якому опозиціонерка читає з листка і просить людей не виходити на вулиці. У сенаті США пригрозили санкціями Лукашенку за “напад на демократію”. Відомий співак Макс Корж попросив білорусів припинити протести, але потім передумав. У Мінську і деяких інших містах люди знову вийшли на акції протесту. Силовики жорстко били і затримували людей, деяких витягали з машин. Одного з учасників протесту поранили з табельної зброї. Після півночі місто було зачищено від протестуючих, прибрали барикади, які намагалися встановити учасники акцій. МВС відзвітувало про затримання понад тисячі осіб і 51 постраждалого, зокрема, 14 поранених співробітників поліції.

12 серпня

Відновили доступ в інтернет. Влада заборонила продавати салюти і петарди. У Раді ЄС ухвалили рішення про позачергову сесію, зокрема, через ситуацію в Білорусі. Вдень жінки у містах Білорусі вийшли на вулиці з квітами на знак протесту проти жорстокості силовиків. Також на вулицях пройшли інші масові акції. У ЗМІ повідомили, що в Гомелі помер 25-річний хлопець, якого затримали на вулиці. Під час протестів побили українського фотокореспондента і затримали дев’ятьох громадян України. Міліція заявила про затримання близько 700 осіб (близько 6,7 тис. за весь час протестів).

13 серпня

МЗС України повідомило про ще одного українця, якого затримали в Білорусі як мітингувальника. На страйк вийшли працівники одного з найбільших підприємств БелАЗ. Люди продовжили виходити на акції, зокрема, до протесту приєдналися служби таксі. Чиновники публікували в соцмережах заяви про звільнення. Творець компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск відреагував на протести в Білорусі фразою: “Чим ми можемо допомогти?”. Державний секретар США Майк Помпео закликав провести нові президентські вибори в Білорусі.

Фото: TYT.by