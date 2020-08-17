23:46 -

Колишній прем’єр-міністр Білорусі Сергій Румас підтримав численні акції протесту по всій країні. Він висловив співчуття усім постраждалим.

Румас зазначив, що насильство не має бути виправдано і всі винні мають понести покарання. Поведінка органів правопорядку є неприпустимою, масові затримання демонстрантів є порушенням їхніх прав і свобод.

Він нагадав, що свобода слова, право на думку, право проводити мітинги закріплені в Конституції Білорусі.