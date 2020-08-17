Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
За вісім днів протестів затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська, перебуваючи у Литві, заявила, що готова стати національним лідером країни та взяти владу у свої руки.
Співробітники Белтелерадіокомпанії страйкують біля будівлі компанії. Перед цим вони підписали повідомлення, адресоване керівнику компанії Івану Ейсмонту.
У ньому вони вимагають визнати недійсними результати виборів, відправити у відставку главу ЦВК Лідію Єрмошину, звільнити політв’язнів, скасувати цензуру в ЗМІ.
Робочі Білоруськалії оголосили страйк і формують страйкоми.
Вони наполягають на нових виборах, звільненні всіх політв’язнів і відставку тих, хто допустив насильство в країні. Сьогодні вони заявили, що зупиняють виробництво.
Тихановська заявила, що готова стати національним лідером.
Найближчим часом опозиційний кандидат Світлана Тихановська оголосить себе президентом Білорусі.
За словами її прес-секретаря, триває підготовка до передачі влади.
Колишній прем’єр-міністр Білорусі Сергій Румас підтримав численні акції протесту по всій країні. Він висловив співчуття усім постраждалим.
Румас зазначив, що насильство не має бути виправдано і всі винні мають понести покарання. Поведінка органів правопорядку є неприпустимою, масові затримання демонстрантів є порушенням їхніх прав і свобод.
Він нагадав, що свобода слова, право на думку, право проводити мітинги закріплені в Конституції Білорусі.
Міністерство внутрішніх справ Білорусі не підтверджує інформацію про нові затримання в Мінську після сьогоднішнього маршу свободи. Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про затримання кількох людей.
Про це заявила офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова.
За її словами, в оперативно-черговій службі інформації про затримання 16 серпня немає.
У білоруському Бресті почали відпускати з СІЗО перших затриманих на протестах. Біля слідчого ізолятора знаходяться їхні родичі.
Вже випустили першого затриманого у якого закінчився строк 72 години затримання. При цьому люди продовжують стояти під ізолятором в очікуванні, що тепер і їх рідних будуть випускати.
Також повідомляється, що сьогодні родичі, представники громадськості та ЗМІ намагалися потрапити до СІЗО № 7. До них виходив начальник ізолятора, який заявляв про готовність до його оборони, якщо люди спробують увірватися в СІЗО.
Олександр Тарайковскій, який загинув на протестах в Білорусі, міг померти через поранення з нелетальної зброї.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв.
За його словами, правоохоронні органи не могли застосувати вогнепальну зброю.
Караєв зазначив, що всі розгляди за випадками, де було перевищення повноважень, проходитимуть тільки після завершення протестів.
Організація Північноатлантичного договору (НАТО) спростовує заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що альянс нарощує сили біля її кордонів. А присутність військ на східному фланзі не є загрозою для третіх країн.
– В регіоні немає нарощування сил НАТО. Багатонаціональна присутність НАТО в східній частині не представляє загрози для жодної країни. Вона носить строго оборонний, непропорційний характер і призначена для запобігання конфліктів та збереження миру, – заявили в НАТО.
У Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк з понеділка, 17 серпня. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу NEXTA-Live.
Страйк буде безстроковим.
Він триватиме до виконання вимог народу.