Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
З неділі, 9 серпня, тисячі людей в усій Білорусі вийшли на мітинги, вимагаючи перерахунку голосів на виборах президента.
За результатами ЦВК, нинішній лідер країни Олександр Лукашенко здобув переконливу перемогу з 80,08% голосів, а його головний суперник від опозиції Світлана Тихановська – тільки 10,09%%.
Силовики агресивно розганяли протестувальників, застосовуючи кийки, світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумові кулі.
За даними МВС, під час протестів у Білорусі одна людина померла у понеділок в Мінську, багато кого було поранено. ЗМІ в Білорусі повідомляли, про смерть ще одного чоловіка, який брав участь у мітингах.
За п’ять днів протестів затримано понад 6,8 тис. мітингувальників.
11 серпня вранці стало відомо, що Світлана Тихановська покинула Білорусь та переїхала у Литву.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він залишається у Білорусі і не збирається виїжджати за кордон.
Про це він заявив на нараді по роботі будівельної галузі, передає БелТА.
– Я поки живий і не за кордоном, як тут деякі наші шановні ”свядомия” розкручують: президент покинув країну і перебуває за кордоном. Сьогодні 14-е число, ми з вами зустрічаємося для того, щоб обговорити роботу будівельної галузі, – зазначив Лукашенко.
Лукашенко назвав страйки на білоруських заводах непродуктивними. Вони можуть дуже негативно позначитися на майбутній роботі підприємств.