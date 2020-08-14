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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

З неділі, 9 серпня, тисячі людей в усій Білорусі вийшли на мітинги, вимагаючи перерахунку голосів на виборах президента.

За результатами ЦВК, нинішній лідер країни Олександр Лукашенко здобув переконливу перемогу з 80,08% голосів, а його головний суперник від опозиції Світлана Тихановська – тільки 10,09%%.

Силовики агресивно розганяли протестувальників, застосовуючи кийки, світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумові кулі.

За даними МВС, під час протестів у Білорусі одна людина померла у понеділок в Мінську, багато кого було поранено. ЗМІ в Білорусі повідомляли, про смерть ще одного чоловіка, який брав участь у мітингах.

За п’ять днів протестів затримано понад 6,8 тис. мітингувальників.

11 серпня вранці стало відомо, що Світлана Тихановська покинула Білорусь та переїхала у Литву.

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Пряма трансляція
11:39 - 14 серпня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він залишається у Білорусі і не збирається виїжджати за кордон.

Про це він заявив на нараді по роботі будівельної галузі, передає БелТА.

– Я поки живий і не за кордоном, як тут деякі наші шановні ”свядомия” розкручують: президент покинув країну і перебуває за кордоном. Сьогодні 14-е число, ми з вами зустрічаємося для того, щоб обговорити роботу будівельної галузі, – зазначив Лукашенко.

Лукашенко назвав страйки на білоруських заводах непродуктивними. Вони можуть дуже негативно позначитися на майбутній роботі підприємств.

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11:09 - 14 серпня

На заводі Гродно-Азот також велика забастовка. Кілька тисяч працівників покинули цехи та зібрались під прохідною заводу.

Фото: Чай з малинавым варэннем

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10:48 - 14 серпня

На демонстрацію вийшов ще один завод-гігант у Білорусі – Мінський тракторний завод.

Сотні працівників йдуть по заводу та скандують: Йди.

Джерело: Наша Нiва

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10:24 - 14 серпня

Президент Литви Гітанас Науседа засумнівався у легітимності влади новообраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

– Думаю, ми не можемо називати Лукашенко легітимним, оскільки в Білорусі не було вільних демократичних виборів, – сказав він.

Джерело: sky news

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23:55 - 13 серпня

Емоційна розповідь жительки Мінська, яка ніч провела у слідчому ізоляторі Окрестіно.

– Вони знімали з мене штани і погрожували зґвалтувати. Мене твариною називали, на коліна ставили, – заявила жінка.

УВАГА 18+

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23:17 - 13 серпня

Прем’єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що політична ситуація не дозволяє проводити у 2021 році чемпіонат світу з хокею спільно з Білоруссю.

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23:02 - 13 серпня

Російське радіо Комерсант FM з посиланням на прес-секретаря Наталю Ейсмонт повідомляє, що Олександр Лукашенко готує термінове звернення.

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22:24 - 13 серпня

Президент Білорусі доручив розібратися зі всіма фактами затримання під час протестів.

У адміністрації Лукашенка повідомили, що станом на 13 серпня, вже відпущені більше тисячі чоловік.

Джерело: Наша Нива

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21:47 - 13 серпня

Міністр МВС Юрій Караєв заявив про 11 наїздів на міліціонерів.

– По суті, це замах на вбивство. Уявіть, яка відповідна реакція у товаришів цих військовослужбовців, – заявив він.

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21:44 - 13 серпня

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв на державному телеканалі заявив, що бере на себе відповідальність за придушення протестів у країні.

– Я беру відповідальність і приношу вибачення за травми випадкових людей на протестах,  які потрапили під роздачу, – заявив глава МВС.

Очільник МВС зажадав у першу чергу випускати з ізоляторів журналістів.

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