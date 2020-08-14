З неділі, 9 серпня, тисячі людей в усій Білорусі вийшли на мітинги, вимагаючи перерахунку голосів на виборах президента.

За результатами ЦВК, нинішній лідер країни Олександр Лукашенко здобув переконливу перемогу з 80,08% голосів, а його головний суперник від опозиції Світлана Тихановська – тільки 10,09%%.

Силовики агресивно розганяли протестувальників, застосовуючи кийки, світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумові кулі.

За даними МВС, під час протестів у Білорусі одна людина померла у понеділок в Мінську, багато кого було поранено. ЗМІ в Білорусі повідомляли, про смерть ще одного чоловіка, який брав участь у мітингах.

За п’ять днів протестів затримано понад 6,8 тис. мітингувальників.

11 серпня вранці стало відомо, що Світлана Тихановська покинула Білорусь та переїхала у Литву.