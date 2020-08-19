Світлана Тихановська випустила звернення до Європейської Ради.

– Я закликаю вас не визнавати ці сфальсифіковані вибори. Лукашенко втратив будь-яку легітимність в очах нашого народу і всього світу.

Я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі. Я закликаю всі країни поважати принципи міжнародного права. Я закликаю поважати суверенітет Республіки Білорусь і вибір білоруського народу.