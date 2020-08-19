Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
За одинадцять днів протестів затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська, перебуваючи у Литві, заявила, що готова стати національним лідером країни та взяти владу у свої руки.
ОМОН розігнав людей біля МТЗ, 2-3 працівники заводу затримані.
У Солігорську протестувальники збираються на головній площі міста. Але завод все ж запрацював і шахти почали виробляти руду.
Канцлер Австрії Себастьян Курц закликає до нових виборів у Білорусі.
– Нам потрібні нові вибори, які будуть вільними і чесними.
Він також зазначив, що Білорусі потрібен діалог між Олександром Лукашенко та опозицією.
Світлана Тихановська випустила звернення до Європейської Ради.
– Я закликаю вас не визнавати ці сфальсифіковані вибори. Лукашенко втратив будь-яку легітимність в очах нашого народу і всього світу.
Я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі. Я закликаю всі країни поважати принципи міжнародного права. Я закликаю поважати суверенітет Республіки Білорусь і вибір білоруського народу.
У Мінську протестувальники заспівали пісню Перемен! під волинку, гітару і барабани.
В Минске протестующие спели песню Цоя “Перемен!” под волынку, гитару и барабаны pic.twitter.com/GyyZgfGpiy
— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 19, 2020
У Гродно на тлі протестів в Білорусі місцева влада прийняла вимоги, висунуті штабом опозиційного кандидата в президенти Світлани Тіхановскої. Зокрема, дозволили участь в масових акціях.
У місті дозволили збиратися на центральних площах у будь-який час, більш того влада обіцяє медичний, технічний та інформаційний супровід.
Силовики принесли вибачення за свої дії, всіх протестуючих відпустили. Також влада обіцяє перевірити дії міліціонерів під час протестів.
У Гомелі жителі зібралися на два різних мітинги. Одні кричать За батьку!, інші – Жыве Беларусь!
На площі Незалежності запалили тисячі ліхтариків. Люди кричать Йди.
Підрозділи білоруської армії на західному кордоні з ЄС приведені в повну бойову готовність. Про це повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Таке рішення обумовлене тим, що, на його думку, наразі є скоординована зовнішня загроза щодо Білорусі.
– Ми відреагували на це і розгорнули бойові підрозділи нашої армії на західних кордонах, привели їх в повну бойову готовність. Міністр оборони мені доповів, що все це виконано і відповідні частини сьогодні готові до виконання своїх обов’язків.
У Мінську на площі Незалежності ввечері зібралися близько 10 тис. людей.