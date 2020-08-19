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Факти / Світ
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

За одинадцять днів протестів затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська, перебуваючи у Литві, заявила, що готова стати національним лідером країни та взяти владу у свої руки.

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09:30 - 19 серпня

ОМОН розігнав людей біля МТЗ, 2-3 працівники заводу затримані.

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09:16 - 19 серпня

У Солігорську протестувальники збираються на головній площі міста. Але завод все ж запрацював і шахти почали виробляти руду.

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09:05 - 19 серпня

Канцлер Австрії Себастьян Курц закликає до нових виборів у Білорусі.

– Нам потрібні нові вибори, які будуть вільними і чесними.

Він також зазначив, що Білорусі потрібен діалог між Олександром Лукашенко та опозицією.

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09:00 - 19 серпня

Світлана Тихановська випустила звернення до Європейської Ради.

– Я закликаю вас не визнавати ці сфальсифіковані вибори. Лукашенко втратив будь-яку легітимність в очах нашого народу і всього світу.

Я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі. Я закликаю всі країни поважати принципи міжнародного права. Я закликаю поважати суверенітет Республіки Білорусь і вибір білоруського народу.

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08:55 - 19 серпня

У Мінську протестувальники заспівали пісню Перемен! під волинку, гітару і барабани.

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00:31 - 19 серпня

У Гродно на тлі протестів в Білорусі місцева влада прийняла вимоги, висунуті штабом опозиційного кандидата в президенти Світлани Тіхановскої. Зокрема, дозволили участь в масових акціях.

У місті дозволили збиратися на центральних площах у будь-який час, більш того влада обіцяє медичний, технічний та інформаційний супровід.

Силовики принесли вибачення за свої дії, всіх протестуючих відпустили. Також влада обіцяє перевірити дії міліціонерів під час протестів.

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22:09 - 18 серпня

У Гомелі жителі зібралися на два різних мітинги. Одні кричать За батьку!, інші – Жыве Беларусь!

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21:22 - 18 серпня

На площі Незалежності запалили тисячі ліхтариків. Люди кричать Йди.

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19:56 - 18 серпня

Підрозділи білоруської армії на західному кордоні з ЄС приведені в повну бойову готовність. Про це повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Таке рішення обумовлене тим, що, на його думку, наразі є скоординована зовнішня загроза щодо Білорусі.

– Ми відреагували на це і розгорнули бойові підрозділи нашої армії на західних кордонах, привели їх в повну бойову готовність. Міністр оборони мені доповів, що все це виконано і відповідні частини сьогодні готові до виконання своїх обов’язків.

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19:55 - 18 серпня

У Мінську на площі Незалежності ввечері зібралися близько 10 тис. людей.

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