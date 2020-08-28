20 серпня під час перельоту до Москви російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано, через що літак здійснив вимушену посадку.

Його госпіталізували з підозрою на отруєння, але згодом російські лікарі поставили інший діагноз.

Нині російський опозиціонер знаходиться на лікуванні у Німеччині, його стан залишається важким. Але версію з отруєнням й досі не відкидають.

Факти ICTV розповідають, що нині відомо про отруєння Навального і чому така ситуація могла виникнути саме зараз.

Отруєння чи прикра “випадковість”

20 серпня опозиціонера підключили до апарата штучної вентиляції легенів.

Згодом повідомили, що Навальний впав у гіпоглікемічну кому і лікарі почали шукати причини різкого погіршення здоров’я пацієнта.

Звичайно ж, першою з’явилася версія про отруєння опозиціонера, адже для Росії передчасна смерть відомих супротивників влади не є чимось новим.

21 серпня розповіли одразу про дві версії, які суперечили одна одній. Директор Фонду боротьби з корупцією заявив, що в його присутності головному лікарю сказали про наявність в організмі Навального отруйних речовин.

Однак згодом головний лікар сказав, що жодних слідів отрути не виявили в аналізах пацієнта. Цілком можливо, що в лікарні просто не було оснащення для виявлення речовин, що загрожують життю, адже це важкий процес.

Та згодом основною робочою версією назвали порушення обміну речовин через різке зниження цукру в крові. Однак реальність такого розвитку подій дуже малоймовірна.

Спортивний дієтолог, який побажав залишитися невідомим, розповів Фактам ICTV, що гіпоглікемічна кома, в яку впав Навальний, провокується різким викидом інсуліну в кров.

Це, в свою чергу, призводить до спутаної свідомості в людини, в неї починає двоїтися в очах, вона сильно пітніє.

– Але в цьому випадку це точно не те: при гіпоглікемічній комі взагалі немає больових симптомів. Навіть навпаки – може розвинутися ейфорія. А Навальний кричав від болю. Крім того, гіпоглікемічну кому щось повинно спровокувати – звичайне “порушення обміну речовин” тут не прокотить, – розповідає дієтолог.

За його словами, цей стан також легко виправити. Зазвичай для цього достатньо прийняти так звану швидку глюкозу.

І далеко не всі російські лікарі вірять в цю версію. Дехто навіть вважає, що справжню причину погіршення здоров’я Навального спеціально приховували.

– Те, що ми бачили в Омську, це зразки зрощення медичної та пенітенціарної систем, які прийняті в РФ. Найімовірніше, адміністрація медичного закладу тиснула на лікарів. Так буває, коли в лікарню потрапляє публічна особа. Ми чули відверту брехню, – заявляв лікар-травматолог Андрій Волна.

Нині ці здогадки підтверджують лікарі з Німеччини, куди відправили Навального на лікування.

24 серпня клініка Charite підтвердила версію про отруєння російського опозиціонера, проте конкретна речовина і досі не відома.

В Кремлі, як завжди, закликають не поспішати з висновками, але довіра до німецьких лікарів набагато більша.

Відповідальність за отруєння

Поки ведеться робота з встановлення точної речовини, якою отруїли Навального, німецькі лікарі борються за його життя.

Та вже почали з’являтися версії про те, що це була не звичайна отрута. Зокрема, таку версію висловив виданню Deutsche Welle токсиколог Флоріан Айєр.

– Це – не звичайний отрута. Більшість отруєнь, які ми лікуємо, викликані передозуванням ліками, в основному з суїцидальним наміром. А також алкогольні отруєння. Таке отруєння в нашому клінічному досвіді зустрічалося, можливо, 40-50 разів за останні 20 років, тому у нас є певний досвід у цій справі. Але це далеко не звичайне отруєння, – заявив він.

Попередньо встановлено, що Навального отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази. Варто зауважити, що їх дуже важко дістати.

Тому у багатьох виникає підозра, що без вищого керівництва РФ тут не обійшлося. Це, мабуть, нікого і не здивує, адже всі чудово пам’ятають отруєння Скрипалів, в якому більшість країн звинувачують Росію.

Вона призвела до висилки низки російських дипломатів з багатьох країн, на що РФ відповіла дзеркально і заперечувала свою причетність до отруєння.

У випадку з Навальним виникає відчуття дежавю, просто тут діяли в межах власної країни. І лідери інших держав також це помітили.

Однак в Кремлі реагують так, ніби це нормальна ситуація, коли абсолютно здорова людина раптом кричить від болю і впадає в кому. І не будь-хто, а один з найбільш впізнаваних опозиціонерів Росії.

За інформацією ЗМІ, канцлер ФРН Ангела Меркель була дуже незадоволена розмовою з президентом РФ Володимиром Путіним, який також нібито не надав цьому значення.

Лише 26 серпня глава РФ заявив про те, що зацікавлений у розслідуванні обставин погіршення здоров’я Навального. Та зауважив, що воно має бути ретельним та об’єктивним.

Тобто знову спроби “виграти час”. Водночас США обіцяють ввести нові санкції проти РФ, якщо підтвердиться участь влади в отруєнні опозиціонера і вони будуть набагато гіршими за реакцію на втручання в американські вибори у 2016 році.

А ЗМІ вже знайшли схожість випадку Навального з отруєнням бізнесмена з Болгарії Омеляна Гебрева. У розслідуванні Der Spiegel спільно з Bellingcat повідомляють, що про подібність можна робити висновок через переговори німецьких і болгарських лікарів.

Вчасна хвороба

І як тут можна не згадати, що різке погіршення здоров’я Навального сталося якраз тоді, коли протести у Білорусі набирали обертів.

Неозброєним оком можна побачити, що керівництву Росії не до вподоби те, що відбувається у сусідній країні. І для цього не потрібно звертати увагу ані на реакцію керівництва країни, ані на переговори з лідерами інших держав, а просто подивитися російські програми.

Коли в Україні відбувалася Революція Гідності, на російських каналах швидко почали поливати брудом людей, які вийшли на Майдан, щоб відстоювати свої права.

Те саме ми нині бачимо і з протестами в Білорусі. Російська пропаганда почала чітко працювати на їхнє засудження, розповідаючи про “руку Заходу”, “іноземних спецагентів”, “згасання акцій” тощо.

Насправді ж протести й досі тривають, просто вони вже стали, так би мовити, “звичайним ритмом життя” для Білорусі. Це не означає, що вони не призведуть до значних змін, але нинішній етап цілком нормальний.

Про акції Black Lives Matter ми також давно не чули, але це не означає, що вони припинилися.

Режими у Росії та Білорусі схожі – один “вождь”, фактична заборона протестів, а ті, на які виходять, – жорстко розганяють. Звичайно, для Путіна події в сусідній країні могли стати неприємним сигналом.

Якщо щодо України вдалося замилити очі більшості росіян “фашистами” і “бандерівцями”, то з Білоруссю справи дещо гірші.

Тому таке “вчасне” погіршення здоров’я Навального дає привід підозрювати, що Кремль побоюється початку протестів у себе. Тому і намагається прибрати єдину значну опозиційну фігуру.

Крім того, не приховує керівництво Росії і бажання допомогти Лукашенку у придушенні протестів і “стабілізації ситуації”.

27 серпня Путін заявив про те, що готовий ввести війська в Білорусь, якщо “екстремістські елементи” в країні перетнуть межу. За його словами, так Росія виконує зобов’язання перед Білоруссю.

І главі РФ вигідне розв’язання “проблеми” саме таким чином. Потроху він намагається взяти ситуацію під контроль, водночас не применшуючи ролі Лукашенка у цьому процесі.

– У будь-якому разі, Кремль підштовхуватиме Білорусь до застосування сили. Такий сценарій влаштовує Росію, так вона отримує ще більший контроль над Білоруссю, – сказав Голосу Америки голова правління фонду Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки Максим Хилько.

На початку білоруських протестів також публікували багато фото зі спецпризначенцями без упізнавальних знаків. Одразу відчувається почерк Росії, адже українці чудово пам’ятають зелених чоловічків в Криму, які згодом виявилися (сюрприз-сюрприз) російськими силовиками.

Нині не відомо, звідки прийшли білоруські чорні чоловічки, але підозри вже закралися.

Зрозуміло, що Кремль не хоче, щоб ще одна пострадянська країна вийшла із зони його впливу, як це сталося з Україною.

Адже українська Революція Гідності сколихнула увесь світ і стала прикладом для багатьох країн. Водночас страх втратити власне крісло й міг підштовхнути керівництво Росії до отруєння значної політичної фігури.

Зараз залишається лише чекати на проведення розслідування всіх обставин отруєння Навального, і лише після цього можна буде напевне казати про мотиви та цілі замовників.

Зрозуміло лише одне – всіх причетних до цього чекають дуже неприємні наслідки.

Владислав Бомбела