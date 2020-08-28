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Дебати будуть: Байден прийняв виклик Трампа

Джозеф Байден, який представляє демократів на виборах 2020, погодився вийти на дебати з чинним президентом США Дональдом Трампом.

Про це він заявив в ефірі одного з американських телеканалів.

Трамп неодноразово викликав конкурента з передвиборної гонки на публічні дебати, але Байден завжди відмовлявся.

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Можлива дата дебатів – 29 вересня. Днями Трамп закликав Байдена пройти перед цим тест на наркотики.

Президент США пов’язує поліпшення результатів Байдена під час праймеріз Демократичної партії з впливом наркотиків.

Трамп сподівається, що йому дозволять це зробити.

Джо Байден 19 серпня офіційно став кандидатом у президенти від Демократичної партії. Його підтримали два колишні президенти США – Білл Клінтон та Джиммі Картер.

Джерело: MSNBC

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