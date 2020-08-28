Джозеф Байден, який представляє демократів на виборах 2020, погодився вийти на дебати з чинним президентом США Дональдом Трампом.
Про це він заявив в ефірі одного з американських телеканалів.
Трамп неодноразово викликав конкурента з передвиборної гонки на публічні дебати, але Байден завжди відмовлявся.
Читайте: Вибори в США: Байден пообіцяв Україні дати летальну зброю
Можлива дата дебатів – 29 вересня. Днями Трамп закликав Байдена пройти перед цим тест на наркотики.
Президент США пов’язує поліпшення результатів Байдена під час праймеріз Демократичної партії з впливом наркотиків.
Трамп сподівається, що йому дозволять це зробити.
Джо Байден 19 серпня офіційно став кандидатом у президенти від Демократичної партії. Його підтримали два колишні президенти США – Білл Клінтон та Джиммі Картер.
Джерело: MSNBC