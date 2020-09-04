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Євросоюз планує запровадити санкції проти Білорусі. Але у санкційному списку не буде Александра Лукашенка.

Проти включення Лукашенко до списку санкцій виступає Німеччина, яку підтримують Франція і Італія. Вони вважають, що канали зв’язку з Лукашенком повинні бути відкриті за будь-яких обставин, а санкції цьому завадять.

Джерело: WELT