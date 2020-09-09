Джерело: Віктор Бабарико
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.
Білоруський опозиціонер Світлана Тихановська у черговому відеозверненні звернулась до росіян.
Вона закликала громадян Росії фільтрувати інформацію, яку надають пропагандистські ЗМІ та політики про те, що протестний рух у Білорусі нібито є боротьбою проти Російської Федерації.
Світлана Тихановська зазначила, що президенту Олександру Лукашенку нині вдається утримувати владу завдяки жорстоким придушенням протестувальників.
Окрім того вона наголосила, що важливо зберегти хороші стосунки між білорусами та росіянами.
Вранці у середу з членом Координаційної ради опозиції у Білорусі Максимом Знаком зник зв’язок, він встиг написати колегам, що в штабі Бабарика, де він перебував, – “маски”.
Про це повідомляє TUT.BY.
– О 8.30 у Максима повинно було бути інтерв’ю, він не зайшов у zoom, я йому зателефонував, він вимовив фразу “схоже, хтось до нас прийшов”, відключився і написав слово “маски”. Зараз він недоступний, – розповів прес-секретар штабу Бабарика Гліб Глєбов.
Ресурс Наша Ніва з посиланням на штаб Бабарика повідомляє, що Максим Знак може бути затриманий.
США обговорюють зі своїми партнерами можливість введення нових санкцій проти білоруських чиновників.
– США в координації з нашими партнерами і союзниками розглядають додаткові адресні санкції для підвищення відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини і репресій в Білорусі.
Ми нагадуємо білоруській владі про їхню відповідальність за забезпечення безпеки Колеснікової і всіх несправедливо затриманих, – сказав держсекретар США Майк Помпео.
Під час вечірніх протестів у Мінську 8 вересня ОМОН знову жорстоко розігнав учасників протесту. Затримано 45 осіб.
Переважну більшість мирної ходи становили жінки, які вийшли в знак протесту проти викрадення Марії Колеснікової.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала владу у Білорусі розкрити місце перебування однієї з лідерів опозиції Марії Колесникової.
– Її викрадення відбулося після сотень нових арештів активістів минулого тижня, залякування студентів та їхнього примусового відрахування. Ми вимагаємо відновлення верховенство права та поваги до прав людини у Білорусі.
Місцезнаходження викраденої Марії Колесникової поки невідомо.
У штабі опозиціонера Віктора Бабарика заявили, що Марія Колесникова не побоялася ризикнути своєю свободою і безпекою заради майбутнього Білорусі.
Члена Координаційної ради Білорусі та лідера штабу Віктора Бабарика Марію Колесникову в понеділок, 7 вересня, захопили в центрі Мінська невідомі люди.
Білоруських опозиціонерів Кравцова і Родненкова посадили в одну машину, а потім до них силою привели Колесникову.
Про це Кравцов і Родненков розповіли на прес-конференції в Києві.
– Її заштовхали на заднє сидіння автомобіля, вона кричала, що нікуди не поїде. У машині на передньому сидінні вона побачила свій паспорт, порвала його і викинула за вікно, – кажуть соратники Колесникової.
Кравцов зазначив, що вважає, що Марія Колесникова зробила дуже розумно, розірвавши свій паспорт.
У Колесникової відібрали паспорт ще при затриманні, тому після того, як вона порвала документ, втратила можливість перетнути кордон з Україною.
– Марія Колесникова вийшла через вікно задніх дверей ногами вперед і пішла по проїжджій частині в сторону Білорусі. Далі до неї підійшли люди, які її повели. Потім її посадили в сріблястий мікроавтобус, в якому вона їхала до цього. Далі ми не знаємо, що відбувалося, – кажуть опозиціонери.
У вівторок, 8 вересня, білоруські опозиціонери Антон Родненков і Іван Кравцов перетнули білорусько-український кордон і опинилися в Україні. У МВС України стверджують, що їх насильно видворили з Білорусі.
Антон Руднеков заявив, що вранці зателефонували журналісти і розповіли, що Марію Колесникову затримано.
– Ми піднялися в її квартиру, там було тихо. З автобуса вийшли невідомі люди, які заштовхали нас туди. Спочатку ми поїхали в одне відділення, потім нам наділи наручники і чорний мішок і відвезли в інше відділення, – розповідає Антон Роднеков.
Він зазначив, що їм ніхто нічого не пояснював і причини затримання були невідомі.
Антон Родненков додав, що йому погрожували арештом на півтора року. А Івана Кравцова погрожували звинуватити в перебільшенні службових повноважень.
– Мені показували документи, які нібито підтверджували протизаконні дії, пов’язані з моїми давніми місцями роботи. Сказали, що якщо я відмовлюся приймати той варіант, який мені запропонували, то мене звинуватять в перебільшенні службових повноважень, – розповідає член координаційної ради Іван Кравцов.
Також він додав, що є вагомі підстави припускати, що весь день, 7 вересня, Марія Колесникова перебувала в комітеті державної безпеки Білорусі.
– У нас була дуже тривала розмова, у кінці стало зрозуміло з їхньої поведінки, що Марія Колесникова буде доставлена на кордон, я зрозумів, що мабуть Марія, висловлює ту позицію, яку повинна, і я зрозумів, що її намагаються насильно доставити.
Десь об 11 годині вечора мене, і я так розумію, що і Антона, посадили на мікроавтобус, ми заїхали по шляху в сторону кордону з Україною в комітет державної безпеки, і там, судячи з усього, забрали Марію Колесникову, тому у мене є підстави припускати, що весь день, 7 вересня, вона перебувала там.
Ми вирушили в бік українського кордону на пункт Олександрівка, – розповідає Іван Кравцов.
Представник об’єднаного штабу Світлани Тіхановської Марія Колесникова зараз затримана і знаходиться в Мозирському прикордонному загоні.
Про це повідомив штаб колишнього кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика.
За останньою інформацією штабу, Марії Колесниковій найняли адвоката. Він подав всі необхідні документи в Мозирський прикордонний загін про прийняття захисту. Однак там йому повідомили, що Колесникової у них немає.
Водночас, за словами офіційного представника Держприкордонкомітету Білорусі Антона Бичковського, той факт, що Колесникова зараз в Мозирському прикордонному загоні, він не може підтвердити.
Також президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Колесникову викинули з машини її колеги-опозиціонери.
– Ну так вони там втрьох там були, хто її міг викинути?, – зазначив Лукашенко.
За його словами, прикордонники Білорусі не затримували Колесникову.
– Українці, наскільки я зараз поінформований, їх затримали. І ми з ними ведемо переговори, щоб вони нам їх повернули, – сказав Лукашенко.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував викрадення і затримання Марії Колесникової.
Він заявив, що в Кремлі немає детальної інформації про місцеперебування Колесникової — там сподіваються на роз’яснення від влади Білорусі.