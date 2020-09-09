20:25 -

У вівторок, 8 вересня, білоруські опозиціонери Антон Родненков і Іван Кравцов перетнули білорусько-український кордон і опинилися в Україні. У МВС України стверджують, що їх насильно видворили з Білорусі.

Антон Руднеков заявив, що вранці зателефонували журналісти і розповіли, що Марію Колесникову затримано.

– Ми піднялися в її квартиру, там було тихо. З автобуса вийшли невідомі люди, які заштовхали нас туди. Спочатку ми поїхали в одне відділення, потім нам наділи наручники і чорний мішок і відвезли в інше відділення, – розповідає Антон Роднеков.

Він зазначив, що їм ніхто нічого не пояснював і причини затримання були невідомі.

Антон Родненков додав, що йому погрожували арештом на півтора року. А Івана Кравцова погрожували звинуватити в перебільшенні службових повноважень.

– Мені показували документи, які нібито підтверджували протизаконні дії, пов’язані з моїми давніми місцями роботи. Сказали, що якщо я відмовлюся приймати той варіант, який мені запропонували, то мене звинуватять в перебільшенні службових повноважень, – розповідає член координаційної ради Іван Кравцов.

Також він додав, що є вагомі підстави припускати, що весь день, 7 вересня, Марія Колесникова перебувала в комітеті державної безпеки Білорусі.