13:42 -

Координаційна рада білоруської опозиції звернулася до російської влади:

– Хочемо особливо підкреслити: Координаційна рада ніколи не ставила і не ставить собі за мету погіршити відносини Білорусі та Росії, як це намагаються подавати білоруські офіційні канали. Ми підтримуємо розвиток білорусько-російських відносин у всіх сферах.

У заяві наголошується, що дії білоруської влади лише провокують подальше зростання протестів і можуть привести до гуманітарної катастрофи.

Опозиціонери переконані, що Росія не може бути зацікавлена ​​в такому сценарії, а хоче, щоб Білорусь була мирною країною.