Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська написала колонку для американської газети The Washington Post.
У ній вона заявляє, що після виборів президента, білорусів об’єднав рух за демократію.
– Чим сильніше диктатор Олександр Лукашенко намагається зберегти свою владу, тим більше вона слабшає, – написала Тихановська.
У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі пояснили жорсткий розгін протестувальників у Дроздах напередодні “агресивною” поведінкою натовпу.
– У Мінську 13 вересня на вул. Тиха агресивний натовп чинив опір співробітникам міліції, які охороняли громадський порядок. У нападників в арсеналі були гумові палиці і водопровідні труби. Протестувальники закидали міліціонерів камінням і пляшками.
Під час переговорів, президент РФ Володимир Путін пообіцяв Олександру Лукашенку кредит у $1,5 млрд.
– Наші міністри фінансів ведуть роботу на професійному рівні, – сказав Путін.
Джерело: ТАСС
Координаційна рада білоруської опозиції звернулася до російської влади:
– Хочемо особливо підкреслити: Координаційна рада ніколи не ставила і не ставить собі за мету погіршити відносини Білорусі та Росії, як це намагаються подавати білоруські офіційні канали. Ми підтримуємо розвиток білорусько-російських відносин у всіх сферах.
У заяві наголошується, що дії білоруської влади лише провокують подальше зростання протестів і можуть привести до гуманітарної катастрофи.
Опозиціонери переконані, що Росія не може бути зацікавлена в такому сценарії, а хоче, щоб Білорусь була мирною країною.
– Ми впевнені, що стабільність у регіоні важлива не тільки для Білорусі, але й для Росії, і вже цілком очевидно, що ця стабільність не може бути досягнута подальшими репресіями і силовим придушенням мирних протестів, – йдеться у зверненні.
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська прокоментувала зустріч Лукашенка та Путіна, пише TUT.BY.
За її словами, всі рішення, ухвалені сьогодні в Сочі, будуть незаконними.
– Я хочу нагадати Володимиру Путіну: що б ви не ухвалили і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі – це не матиме законної сили. Всі договори, підписані з нелегітимним Лукашенком, будуть переглянуті новою владою. Тому що білоруський народ відмовив Лукашенку в довірі та підтримці на виборах, – заявила Тихановська.
Під час протестів 13 вересня силовики затримали 774 людини, з яких у Мінську – понад 500, в СІЗО перебувають 544 затримані, повідомляє МВС Білорусі.
Політична ситуація в Білорусі внесена до порядку денного пленарної сесії Європарламенту, яка пройде з 14 до 17 вересня в Брюсселі.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні вилетів у Сочі, де зустрінеться з Володимиром Путіним.
Водночас, як раніше заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, ні підписання документів, ні спільної прес-конференції за підсумками переговорів не заплановано.
Вранці 14 вересня кібер-партизани почали блокування сайту Міністерства з податків та зборів Республіки Білорусь. Через це неможливо сплачувати податки.
Міліція в Мінську здійснила попереджувальний постріл у повітря з помпової рушниці, підтвердило МВС Білорусі.
Крім того, в міністерстві заявили, що світлошумові гранати, про які повідомляли ЗМІ, в Мінську не застосовувалися.
У відомстві також повідомили, що протестувальники практично скрізь розійшлися.