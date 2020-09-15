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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.

Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.

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12:28 - 15 вересня

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська написала колонку для американської газети The Washington Post.

У ній вона заявляє, що після виборів президента, білорусів об’єднав рух за демократію.

– Чим сильніше диктатор Олександр Лукашенко намагається зберегти свою владу, тим більше вона слабшає, – написала Тихановська.

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09:07 - 15 вересня

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі пояснили жорсткий розгін протестувальників у Дроздах напередодні “агресивною” поведінкою натовпу.

– У Мінську 13 вересня на вул. Тиха агресивний натовп чинив опір співробітникам міліції, які охороняли громадський порядок. У нападників в арсеналі були гумові палиці і водопровідні труби. Протестувальники закидали міліціонерів камінням і пляшками.

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16:56 - 14 вересня

Під час переговорів, президент РФ Володимир Путін пообіцяв Олександру Лукашенку кредит у $1,5 млрд.

– Наші міністри фінансів ведуть роботу на професійному рівні, – сказав Путін.

Джерело: ТАСС

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13:42 - 14 вересня

Координаційна рада білоруської опозиції звернулася до російської влади:

– Хочемо особливо підкреслити: Координаційна рада ніколи не ставила і не ставить собі за мету погіршити відносини Білорусі та Росії, як це намагаються подавати білоруські офіційні канали. Ми підтримуємо розвиток білорусько-російських відносин у всіх сферах.

У заяві наголошується, що дії білоруської влади лише провокують подальше зростання протестів і можуть привести до гуманітарної катастрофи.

Опозиціонери переконані, що Росія не може бути зацікавлена ​​в такому сценарії, а хоче, щоб Білорусь була мирною країною.

– Ми впевнені, що стабільність у регіоні важлива не тільки для Білорусі, але й для Росії, і вже цілком очевидно, що ця стабільність не може бути досягнута подальшими репресіями і силовим придушенням мирних протестів, – йдеться у зверненні.

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12:42 - 14 вересня

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська прокоментувала зустріч Лукашенка та Путіна, пише TUT.BY.

За її словами, всі рішення, ухвалені сьогодні в Сочі, будуть незаконними.

– Я хочу нагадати Володимиру Путіну: що б ви не ухвалили і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі – це не матиме законної сили. Всі договори, підписані з нелегітимним Лукашенком, будуть переглянуті новою владою. Тому що білоруський народ відмовив Лукашенку в довірі та підтримці на виборах, – заявила Тихановська.

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11:13 - 14 вересня

Під час протестів 13 вересня силовики затримали 774 людини, з яких у Мінську – понад 500, в СІЗО перебувають 544 затримані, повідомляє МВС Білорусі.

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10:31 - 14 вересня

Політична ситуація в Білорусі внесена до порядку денного пленарної сесії Європарламенту, яка пройде з 14 до 17 вересня в Брюсселі.

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09:09 - 14 вересня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні вилетів у Сочі, де зустрінеться з Володимиром Путіним.

Водночас, як раніше заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, ні підписання документів, ні спільної прес-конференції за підсумками переговорів не заплановано.

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08:56 - 14 вересня

Вранці 14 вересня кібер-партизани почали блокування сайту Міністерства з податків та зборів Республіки Білорусь. Через це неможливо сплачувати податки.

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22:32 - 13 вересня

Міліція в Мінську здійснила попереджувальний постріл у повітря з помпової рушниці, підтвердило МВС Білорусі.

Крім того, в міністерстві заявили, що світлошумові гранати, про які повідомляли ЗМІ, в Мінську не застосовувалися.

У відомстві також повідомили, що протестувальники практично скрізь розійшлися.

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