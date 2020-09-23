Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.
На проспекті Незалежності помітили кортеж (ймовірно, Олександра Лукашенка). Він прибув до Палацу Незалежності.
У Мінську ДАІ почала перекривати дороги. Зокрема, перекривають виїзди на проспект Переможців з усіх дворів.
Також від Карла Маркса до проспекту Незалежності перекривають вулиці Комсомольську, Володарського, Свердлова.
Фото: TUT.by
Інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка може відбутися сьогодні, 23 вересня, о 12.00 або в кінці поточного тижня-початку наступного, тобто 27-28 вересня.
У будь-якому разі, згідно із законодавством, церемонія повинна відбутися до 9 жовтня.
Про це повідомляє білоруський Telegram-канал Nexta live з посиланням на власні джерела.
– Найбільш ймовірно, що процес може і справді пройти в неділю. На це побічно натякає факт того, що на сайті Президент-Готелю закрито бронювання номерів на 27, 28 і 29 вересня. Також наші російські джерела говорять про те, що до Мінська запрошені відомі російські чиновники.
Водночас, прес-секретар Лукашенка Наталія Ейсмонт у коментарі ЗМІ не називала точну дату інавгурації, але пообіцяла зробити це ближче до часу церемонії.
Рада Європи закликала владу Білорусі негайно припинити порушення прав людини, оскільки в цьому полягають міжнародні зобов’язання країни.
Зокрема, комісар Ради Європи з прав людини Дуні Міятович заявила, що співробітники білоруських правоохоронних органів регулярно і навмисно жорстоко поводилися із затриманими під час тримання під вартою.
– Білорусь не є державою-членом Ради Європи, але вона, як і будь-яка інша країна, не повинна ігнорувати той факт, що у неї є міжнародні зобов’язання у сфері прав людини і що вона несе повну відповідальність у випадках порушення цих прав, особливо коли це відбувається систематично.
Прес-секретар Світлани Тихановської Анна Красуліна розповіла журналістам, чому Тихановська вимушено виїхала з країни після спілкування у ЦВК з силовиками.
– Її поставили перед дуже жорстким вибором: або її діти будуть сиротами, або вона покине країну. Мені, наприклад, цього досить, щоб розуміти її вчинок, і в жодному разі не засуджувати.
Президент Франції Еммануель Макрон закликав владу Білорусі не допустити іноземного втручання у політику країни та розпочати прямий діалог з протестувальниками.
Сміливість білоруського народу захоплює усіх нас, – підкреслив він.
Водночас, на думку Макрона, ситуація в Білорусі несе в собі ризик нового розколу на європейському континенті.
У Білорусі з’явилося кафе Свєта 80%.
Заклад працює в одному з сіл під Вітебськом. Зрозумілим є натяк на головну опозиціонерку Білорусі Світлану Тихановську.
В кафе до власника, бізнесмена Євгена Ковалевського, почали заходити представники держслужб, а згодом з’явився позов до суду – Ковалевському інкримінують дрібне хуліганство.
Правозахисний центр Весна повідомляє, що з початку президентської кампанії в країні порушено більше 250 кримінальних справ проти активістів штабів і учасників мирних акцій протесту.
Біля факультету журналістики Білоруського державного університету студенти також вийшли на акцію солідарності.
У Мінську почався Марш сміливих людей, в якому беруть участь студенти Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки.