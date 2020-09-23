10:06 -

Інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка може відбутися сьогодні, 23 вересня, о 12.00 або в кінці поточного тижня-початку наступного, тобто 27-28 вересня.

У будь-якому разі, згідно із законодавством, церемонія повинна відбутися до 9 жовтня.

Про це повідомляє білоруський Telegram-канал Nexta live з посиланням на власні джерела.

– Найбільш ймовірно, що процес може і справді пройти в неділю. На це побічно натякає факт того, що на сайті Президент-Готелю закрито бронювання номерів на 27, 28 і 29 вересня. Також наші російські джерела говорять про те, що до Мінська запрошені відомі російські чиновники.

Водночас, прес-секретар Лукашенка Наталія Ейсмонт у коментарі ЗМІ не називала точну дату інавгурації, але пообіцяла зробити це ближче до часу церемонії.