PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Вибори в США: республіканці обіцяють впорядковане передання влади

Лідер республіканців Мітч МакКоннелл заявив, що після виборів президент поставить під сумнів чесність процесу.

Високопоставлений сенатор США заявив, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах 3 листопада, 20 січня відбудеться мирна інавгурація.

Днем раніше президент Дональд Трамп відмовився взяти на себе це зобов’язання, заявивши, що потрібно подивитися, що станеться.

– Переможця виборів 3 листопада буде інаугуровано 20 січня. Перехід буде організований так само, як кожні чотири роки з 1792 року, – написав МакКоннелл.

Читайте: Буде продовження: Трамп прокоментував мирне передання влади Байдену

Інші депутати-республіканці, зокрема солідний союзник Трампа сенатор Ліндсі Грем, аналогічним чином пообіцяли безпечні і справедливі вибори.

– Якщо республіканці програють, ми приймемо результат. Якщо Верховний суд винесе рішення на користь Джо Байдена, я прийму цей результат.

Наразі в національних опитуваннях громадської думки президент відстає від свого суперника, демократа Джо Байдена, до виборів залишилося 40 днів.

Через пандемію набагато більше американців, ніж зазвичай, проголосують поштою цього року, і Трамп ставить під сумнів безпеку цієї системи голосування.

Вибори запланували на 3 листопада.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка