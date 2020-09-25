Лідер республіканців Мітч МакКоннелл заявив, що після виборів президент поставить під сумнів чесність процесу.

Високопоставлений сенатор США заявив, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах 3 листопада, 20 січня відбудеться мирна інавгурація.

Днем раніше президент Дональд Трамп відмовився взяти на себе це зобов’язання, заявивши, що потрібно подивитися, що станеться.

– Переможця виборів 3 листопада буде інаугуровано 20 січня. Перехід буде організований так само, як кожні чотири роки з 1792 року, – написав МакКоннелл.

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Інші депутати-республіканці, зокрема солідний союзник Трампа сенатор Ліндсі Грем, аналогічним чином пообіцяли безпечні і справедливі вибори.

– Якщо республіканці програють, ми приймемо результат. Якщо Верховний суд винесе рішення на користь Джо Байдена, я прийму цей результат.

Наразі в національних опитуваннях громадської думки президент відстає від свого суперника, демократа Джо Байдена, до виборів залишилося 40 днів.

Через пандемію набагато більше американців, ніж зазвичай, проголосують поштою цього року, і Трамп ставить під сумнів безпеку цієї системи голосування.

Вибори запланували на 3 листопада.