Президент США Дональд Трамп не став гарантувати мирне передання влади після виборів, які мають відбутися у країні 3 листопада, його опоненту Джо Байдену.

Він уникнув прямої відповіді під час конференції у Білому домі, акцентуючи, що виграє перегони, і у цьому не буде потреби.

– Передання не буде, чесно кажучи, буде продовження, – заявив Дональд Трамп.

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Водночас Трамп поскаржився на електронні бюлетені, які під час виборів надсилатимуться поштою. На його думку, це загрожує махінаціями.

– Що ж, подивимося, що станеться. Я дуже скаржився на бюлетені. А бюлетені – це катастрофа, – додав Дональд Трамп.

Вибори у США

3 листопада мають відбутися вибори президента США 2020.

На цих перегонах партію республіканців представляє чинний президент США Дональд Трамп, демократів – політик Джо Байден.

Нещодавно кандидат від демократів заявив про загрозу втручання з боку РФ у вибори, яке може відобразитися на результатах.

Джерело: CNBC