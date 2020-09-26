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Вересень, 26 в 10:45
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр
Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було
затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.
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10:20
-
26 вересня
Глава Євроради Шарль Мішель вважає єдиним виходом з ситуації в Білорусі
національний діалог за сприяння ОБСЄ.
Він підкреслив, що президентські
вибори в Білорусі були сфальсифіковані, і ЄС не визнає їхні результати.
18:36
-
25 вересня
Експерти ООН в області прав людини звернулися до влади Білорусі із закликом звільнити опозиціонерку Марію Колеснікову.
Заяву опубліковано на сайті
Управління верховного комісара ООН з прав людини.
Білорусь повинна провести швидке та ефективне розслідування того, що сталося з Колесніковою.
18:32
-
25 вересня
Голова Європейської ради Шарль Мішель з трибуни Генасамблеї ООН заявив, що Євросоюз не прийме сфальсифікованих результатів президентських виборів в Білорусі.
ЄС засуджує насильницьке придушення мирних демонстрацій в країні.
18:27
-
25 вересня
Суд Московського району Мінська заарештував на 12 діб кореспондента телекомпанії Белсат Дениса Гончаренка і його колегу Алеся Любенчука за роботу без акредитації МЗС Білорусі.
Їм також потрібно заплатити штраф.
Обидва журналісти були затримані біля ізолятора в Мінську. Вони зустрічали там колег, які відсиділи 11 діб арешту, – фотографів Володимира Гридіна і Олександра Васюковича.
Джерело: БАЖ
16:19
-
25 вересня
На акцію протесту вийшли студенти Білоруського державного університету культури і мистецтв.
/ 2 фотографии
Фото: studentyby
16:14
-
25 вересня
Глава МЗС Швеції заявила про невизнання результатів білоруських виборів і відсутності у Лукашенка легітимності.
– Інавгурація Лукашенка, проведена поспіхом і без попередження, знову підтверджує відсутність у нього легітимності як демократично обраного лідера. Вибори 9 серпня не були ані вільними, ані чесними. Ми продовжимо вважати його відповідальним за насильство і репресії проти опозиції, а також мирних демонстрантів, – написала Анн Лінде.
16:10
-
25 вересня
Мінський міський суд визнав законним рішення суду про застосування до члена президії Координаційної ради Марії Колесникової запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Тому Марія Колесникова залишиться під вартою до початку листопада.
12:23
-
25 вересня
У мережі з’явилося відео, як курсанти Академії МВС тренуються розганяти протестувальників.
12:22
-
25 вересня
Студенти Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки вийшли на сидячий протест.
09:17
-
25 вересня
Ректор Мінського державного лінгвістичного університету Наталя Баранова заборонила несанкціоновані масові заходи на території університету.
Зокрема, у наказі йдеться про те, що в акціях бере участь значна кількість сторонніх громадян, тому створюються вкрай некомфортні і небезпечні умови для викладачів, співробітників і студентів для входу і виходу з університету.
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