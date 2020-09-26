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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.

Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.

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10:20 - 26 вересня

Глава Євроради Шарль Мішель вважає єдиним виходом з ситуації в Білорусі національний діалог за сприяння ОБСЄ.

Він підкреслив, що президентські вибори в Білорусі були сфальсифіковані, і ЄС не визнає їхні результати.

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18:36 - 25 вересня

Експерти ООН в області прав людини звернулися до влади Білорусі із закликом звільнити опозиціонерку Марію Колеснікову.

Заяву опубліковано на сайті Управління верховного комісара ООН з прав людини.

Білорусь повинна провести швидке та ефективне розслідування того, що сталося з Колесніковою.

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18:32 - 25 вересня

Голова Європейської ради Шарль Мішель з трибуни Генасамблеї ООН заявив, що Євросоюз не прийме сфальсифікованих результатів президентських виборів в Білорусі.

ЄС засуджує насильницьке придушення мирних демонстрацій в країні.

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18:27 - 25 вересня

Суд Московського району Мінська заарештував на 12 діб кореспондента телекомпанії Белсат Дениса Гончаренка і його колегу Алеся Любенчука за роботу без акредитації МЗС Білорусі.

Їм також потрібно заплатити штраф.

Обидва журналісти були затримані біля ізолятора в Мінську. Вони зустрічали там колег, які відсиділи 11 діб арешту, – фотографів Володимира Гридіна і Олександра Васюковича.

Джерело: БАЖ

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16:19 - 25 вересня

На акцію протесту вийшли студенти Білоруського державного університету культури і мистецтв.

/ 2 фотографии

Фото: studentyby

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16:14 - 25 вересня

Глава МЗС Швеції заявила про невизнання результатів білоруських виборів і відсутності у Лукашенка легітимності.

– Інавгурація Лукашенка, проведена поспіхом і без попередження, знову підтверджує відсутність у нього легітимності як демократично обраного лідера. Вибори 9 серпня не були ані вільними, ані чесними. Ми продовжимо вважати його відповідальним за насильство і репресії проти опозиції, а також мирних демонстрантів, – написала Анн Лінде.

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16:10 - 25 вересня

Мінський міський суд визнав законним рішення суду про застосування до члена президії Координаційної ради Марії Колесникової запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Тому Марія Колесникова залишиться під вартою до початку листопада.

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12:23 - 25 вересня

У мережі з’явилося відео, як курсанти Академії МВС тренуються розганяти протестувальників.

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12:22 - 25 вересня

Студенти Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки вийшли на сидячий протест.

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09:17 - 25 вересня

Ректор Мінського державного лінгвістичного університету Наталя Баранова заборонила несанкціоновані масові заходи на території університету.

Зокрема, у наказі йдеться про те, що в акціях бере участь значна кількість сторонніх громадян, тому створюються вкрай некомфортні і небезпечні умови для викладачів, співробітників і студентів для входу і виходу з університету.

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