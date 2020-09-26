18:27 -

Суд Московського району Мінська заарештував на 12 діб кореспондента телекомпанії Белсат Дениса Гончаренка і його колегу Алеся Любенчука за роботу без акредитації МЗС Білорусі.

Їм також потрібно заплатити штраф.

Обидва журналісти були затримані біля ізолятора в Мінську. Вони зустрічали там колег, які відсиділи 11 діб арешту, – фотографів Володимира Гридіна і Олександра Васюковича.

Джерело: БАЖ