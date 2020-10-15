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Вам нема чого втрачати: Трамп закликає Каліфорнію підтримати його на виборах

Президент США Дональд Трамп закликав жителів Каліфорнії підтримати його на виборах президента, мотивуючи це тим, що їм вже нема чого втрачати.

– Люди тікають із Каліфорнії. Надто високі податки, надто висока злочинність, надто багато збоїв, надто жорсткі обмеження. Голосуйте за Трампа, що, чорт забирай, вам втрачати!

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Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання.

Його суперником буде демократ – колишній віце-президент США Джо Байден.

Урочиста церемонія присяги і вступу на посаду президента США відбувається 20 січня. ЇЇ проводять публічно на сходах будівлі Капітолію у Вашингтоні.

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