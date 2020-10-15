Президент США Дональд Трамп закликав жителів Каліфорнії підтримати його на виборах президента, мотивуючи це тим, що їм вже нема чого втрачати.

– Люди тікають із Каліфорнії. Надто високі податки, надто висока злочинність, надто багато збоїв, надто жорсткі обмеження. Голосуйте за Трампа, що, чорт забирай, вам втрачати!

People are fleeing California. Taxes too high, Crime too high, Brownouts too many, Lockdowns too severe. VOTE FOR TRUMP, WHAT THE HELL DO YOU HAVE TO LOSE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2020

Читайте: Байден попереду: після дебатів рейтинг Трампа впав

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання.

Його суперником буде демократ – колишній віце-президент США Джо Байден.

Урочиста церемонія присяги і вступу на посаду президента США відбувається 20 січня. ЇЇ проводять публічно на сходах будівлі Капітолію у Вашингтоні.