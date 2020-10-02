Представник демократичної партії Джо Байден випереджає чинного президента Дональда Трампа у передвиборчому рейтингу за місце очільника Білого дому.

Підтримка Байдена зросла після дебатів 29 вересня, які вже охрестили найгіршими в історії.

Байден отримав 54% голосів, а Трампа – 41%.

При цьому 53% учасників опитування вважають, що на дебатах краще себе проявив Байден, 29% – що Трамп.

Крім того, 45% респондентів заявили, що Трамп на дебатах виступив гірше, ніж очікувалося, про Байдена те ж саме думають 11%.

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Після дебатів лише 2% опитаних змінили думку про те, за кого голосувати на президентських виборах. А 77% респондентів розчаровані організацією дебатів.

Як пройшли дебати

Перший раунд дебатів кандидатів у президенти США відбувся в ніч на середу.

Під час дебатів Трамп і Байден не соромилися у виразах на адресу один одного, часто переходячи на особистості.

Опитування низки телеканалів за підсумками дебатів свідчать про те, що симпатії більшості телеглядачів виявилися на стороні Байдена, однак і Трампу вдалося не втратити своїх прихильників.

Наступні раунди дебатів в США заплановані на 15 і 22 жовтня.

Джерело: The Hill.