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У Нідерландах гінеколог таємно запліднював пацієнток і його не покарають

Нідерландський лікар-гінеколог протягом майже 10 років займався таємним заплідненням своїх пацієнток під час ЕКЗ.

Клініка, де працював чоловік, публічно визнала такі дії аморальними.

Кримінальну справу на лікаря завести неможливо: поліція пояснила, що на момент скоєння цих дій законів щодо порядку проведення ЕКЗ (екстракорпорального запліднення) ще не існувало.

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Гінекологом лікар Ян Вільтд працював у 1981-1993 роках: коли справа набула розголосу, він уже декілька років, як помер.

Це не перший випадок в історії Нідерландів. У 2019 році країну сколихнув черговий скандал: лікар у Роттердамі виявився батьком щонайменше 49 дітей, оскільки також запліднював пацієнток потайки від них.

Секс із секретаркою під час Zoom-конференції

На Філіппінах чиновник під час онлайн-конференції в Zoom зайнявся сексом зі своєю секретаркою на очах у колег: виявилося, що чоловік просто забув вимкнути камеру.

Підлеглі горе-коханця зробили запис пікантного відео, яке швидко стало популярним у мережі.

Міністерство внутрішніх справ Філіпін взяло справу під особистий контроль: уже за декілька днів чиновника було звільнено, а його секретарка пішла з роботи за власним бажанням.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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