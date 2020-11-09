Байден хоче ввести у США обов’язкове носіння масок

Джозеф Байден має намір оголосити в США загальнонаціональний масковий режим відразу після інавгурації.

Кількість випадків захворювання Covid-19 у країні продовжує зростати, повідомляє телеканал Fox News.

Байден планує забезпечити обов’язкове носіння масок у кожному штаті за підтримки губернаторів.

Якщо хтось із них відмовиться піти на такий крок, майбутній президент домовлятиметься про такий режим з округами окремо.

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Згідно із законодавством США, кожен штат і округ мають право вводити власні карантинні обмеження. Вашингтон не має права встановлювати їх директивно.

Вибори у США

Джо Байден переміг на виборах президента в США. Зокрема, за інформацією CNN, у Пенсільванії Байден отримав 49,7% підтримки, що дало йому ще 20 голосів.

Водночас Дональд Трамп заявив, що відстоюватиме свої позиції в суді.

Джерело: Fox News