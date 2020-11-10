Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабаху.

За його словами, це рішення є найкращим з можливих, врховуючи ситуацію, яка склалася. Усі деталі про підписаний документ Пашинян пообіцяв надати найближчими днями.

– Шановні співвітчизники, сестри та брати. Я ухвалив важке, надзвичайно важке рішення для себе та всіх нас. Я підписав заяву з президентами Росії та Азербайджану про припинення Карабаської війни з 01.00.

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Президент Росії Володимир Путін, коментуючи угоду, заявив, що в Нагірний Карабах введуть російських миротворців.

Конфлікт у Нагірному Карабаху триває ще з часів СРСР. В радянські часи територія, більшу частину жителів якої становлять вірмени, належала до Азербайджанської Радянської Республіки. Однак наприкінці 1980-х років провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль.

У грудні 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум за незалежність.

Тоді почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном. Нагірний Карабах визнали міжнародною частиною Азербайджану, проте контролюють його етнічні вірмени. Чергове загострення бойових дій в Нагірному Карабаху сталося у вересні цього року.