Нестабільність у Нагірному Карабаху вигідна Росії – вона є єдиним бенефіціаром конфлікту між Азербайджаном та Вірменією.

Таку думку висловив колишній командувач військами США в Європі у 2014-2017 роках Бен Ходжес.

За його словами, Росія завжди була зацікавлена у нестабільності на своєму кордоні, щоб впливати на все, що відбувається навколо.

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– Ось чому я впевнений, що вона або доклала руку до того, щоб почати цей конфлікт, або, безумовно, отримує вигоду від того, що ситуація залишається нестабільною, – впевнений американський генерал.

Війна в Нагірному Карабаху

Днями обидві сторони конфлікту в Нагірному Карабаху заявили про готовність припинити військові дії у разі виконання певних умов.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв сказав, що Вірменія повинна запропонувати план виведення військ з окупованих азербайджанських територій в Нагірному Карабаху.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван також готовий до мирних переговорів, зазначивши, що розглядає питання введення російських миротворців у невизнаний Нагірний Карабах.