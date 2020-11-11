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Факти / Світ

Припинення вогню в Нагірному Карабаху: Грузія відкрила небо для Росії

Баку і Єреван після підписання угоди про припинення військових дій у нагірно-карабаському регіоні звернулися з проханням до Тбілісі про те, щоб Грузія дала дозвіл на проліт російських літаків, що перевозять миротворців у Нагірний Карабах.

Спеціальний представник прем’єра Грузії Зураб Абашидзе повідомив, що грузинська влада погодилися як виняток відкрити повітряний простір для авіації РФ, пишуть російські ЗМІ.

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Припинення вогню в конфлікті за Нагірний Карабах

10 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Росії Володимир Путін і лідер Азербайджану Ільхам Алієв домовилися про припинення військових дій в нагірно-карабаському регіоні.

За угодою, Вірменія повинна повернути Баку Кельбаджарський, Лачинський і Агдамський райони, а зону нагірно-карабаського конфлікту патрулюватимуть російські миротворці.

Припинення вогню в Нагірному Карабаху: Грузія відкрила небо для Росії

Пашинян назвав рішення щодо Карабаху невимовно болючим для нього і всього вірменського народу. В Єревані після заяви прем’єр-міністра розпочалися протести.

Водночас Баку оголосив підписання угоди своєю перемогою.

Фото: Міноборони РФ

Джерело: РИА Новости

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