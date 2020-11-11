Прекращение огня в Нагорном Карабахе: Грузия открыла небо для России

Баку и Ереван после подписания соглашения о прекращении военных действий в нагорно-карабахском регионе обратились с просьбой к Тбилиси о том, чтобы Грузия дала разрешение на пролет российских самолетов, перевозящих миротворцев в Нагорный Карабах.

Специальный представитель премьера Грузии Зураб Абашидзе сообщил, что грузинские власти согласились в виде исключения открыть воздушное пространство для авиации РФ, пишут российские СМИ.

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Прекращение огня в конфликте за Нагорный Карабах

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев договорились о прекращении военных действий в нагорно-карабахском регионе.

По соглашению, Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а зону нагорно-карабахского конфликта будут патрулировать российские миротворцы.

Пашинян назвал решение по Карабаху неописуемо болезненным для него и всего армянского народа. В Ереване после заявления премьер-министра начались протесты.

В то же время Баку объявил подписание соглашения своей победой.

Фото: Минобороны РФ