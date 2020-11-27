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Факти / Світ
Андрій Жигайло |

Українці отримали найбільше посвідок на проживання у ЄС у 2019 році

Українці у Європі стали лідерами серед отримувачів дозволів на роботу. Найбільше притулку просили сирійці, а росіянам дозволяли возз’єднатися родинам.

Китайці найбільше отримали дозволів на отримання освіти, йдеться у звіті Євростату.

Найбільшою групою іноземців, яка отримала посвідки на проживання стали українці – 757 тис. людей. Майже чотири з п’яти дозволів їм були видані Польщею. Далі слідували:

  • громадяни Марокко – 133 тис.;
  • індійці  – 131 тис.

Українці отримали найбільше посвідок на проживання в ЄС у 2019 році

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Росіяни посіли сьоме місце (76 тис. людей) слідом за сирійцями, трохи випередивши громадян Туреччини, США та Білорусі. Головна причина у росіян – сімейні обставини (33%), за якими слідують робота (25%) і освіта (17%).

Франція видала найбільше дозволів негромадянам ЄС для освітніх цілей: 90 тис., або 23%. У цьому вона випередила Німеччину, яка прийняла на навчання 61 тис. осіб, або 15%.

Країнами ЄС, які видали більше за всіх дозволів на проживання за сімейними обставинами, були Німеччина (167 тис., або 21%), Іспанія (144 тис., або 18%), Італія і Франція (відповідно 101 тис. і 98 тис.).

Українці отримали найбільше посвідок на проживання в ЄС у 2019 році

Лідерами ЄС з видачі дозволів на проживання іноземцям у розрахунку на тисячу осіб власного населення стали:

  • Мальта – 42 дозволи;
  • Кіпр – 26 дозволів;
  • Польща – 19 дозволів;
  • Словенія – 15 дозволів;
  • Люксембург – 14 дозволів.

Українці у ЄС

За неофіційними даними, на заробітки поїхав ледь не кожний десятий українець

Найпопулярніші країни серед трудових мігрантів – Польща, Італія, Німеччина, Чехія та Іспанія. Перекази, які вони пересилають до України колосальні – майже 10% ВВП України.

В Україні вирішили взяти це під контроль. І в податковій службі запропонували оподатковувати усіх заробітчан.

Джерело: Еurostat 

Інфографіка: Еurostat 

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