Шістьох українців та двох поляків звинуватили у нелегальному виготовлені цигарок та затримали у Пясечінському повіті Мазовецького воєводства Польщі.

Правоохронці провели чотири обшуки, розповіли на Польському радіо.

Була вилучена повна виробнича лінія сигарет, яка могла виготовляти мільйон штук у день.

Вилучили також понад мільйон цигарок, 11 тонн тютюну і також напівфабрикати для виробництва.

Читайте: 10 причин раз і назавжди кинути курити











У Польщі викрили нелегальні тютюнові фабрики, де працювали українці / 3 фотографии

У ході операції з’ясувалося, що один із заарештованих поляків розшукується за ордером на арешт.

Друга операція польських правоохоронців пройшла в Пултуском повіті, де сигаретна фабрика була виявлена ​​на одному зі складів.

– Затриманим висунуто звинувачення в участі в організованій злочинній групі, що займається незаконним виробництвом сигарет, незаконним виготовленням тютюнових виробів, випуском на ринок товарів з підробленою торговою маркою, а також податковими правопорушеннями, – заявила представник державної прокуратури Єва Бялик.

Всі підозрювані поміщені під арешт.

За словами представника прокуратури, результати розслідування показують, що цигарки почали виготовляти у червні 2020 року і за цей час могла виробити понад 6 млн одиниць.

Обладнання мало власне джерело енергії. Тут же мешкали шестеро українців, які займались виготовленням тютюнових виробів.

Нові акцизи на сигарети у ЄС

Держави-члени ЄС просять Європейську комісію включити електронні сигарети та вейпи до списку товарів, які підлягатимуть під акциз.

Виробників хочуть обкладати податком так само, як традиційні тютюнові вироби.

Фото: cbsp