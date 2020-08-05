У Польщі викрили нелегальні тютюнові фабрики, де працювали українці

Шістьох українців та двох поляків звинуватили у нелегальному виготовлені цигарок та затримали у Пясечінському повіті Мазовецького воєводства Польщі.
Правоохронці провели чотири обшуки, розповіли на Польському радіо.
Була вилучена повна виробнича лінія сигарет, яка могла виготовляти мільйон штук у день.
Вилучили також понад мільйон цигарок, 11 тонн тютюну і також напівфабрикати для виробництва.
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У ході операції з’ясувалося, що один із заарештованих поляків розшукується за ордером на арешт.
Друга операція польських правоохоронців пройшла в Пултуском повіті, де сигаретна фабрика була виявлена на одному зі складів.
– Затриманим висунуто звинувачення в участі в організованій злочинній групі, що займається незаконним виробництвом сигарет, незаконним виготовленням тютюнових виробів, випуском на ринок товарів з підробленою торговою маркою, а також податковими правопорушеннями, – заявила представник державної прокуратури Єва Бялик.
Всі підозрювані поміщені під арешт.
За словами представника прокуратури, результати розслідування показують, що цигарки почали виготовляти у червні 2020 року і за цей час могла виробити понад 6 млн одиниць.
Обладнання мало власне джерело енергії. Тут же мешкали шестеро українців, які займались виготовленням тютюнових виробів.
Нові акцизи на сигарети у ЄС
Держави-члени ЄС просять Європейську комісію включити електронні сигарети та вейпи до списку товарів, які підлягатимуть під акциз.
Виробників хочуть обкладати податком так само, як традиційні тютюнові вироби.
Фото: cbsp