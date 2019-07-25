У Єллоустонському національному парку США бізон напав на дев’ятирічну дівчинку з Одеси.

У Йеллоустонському національному парку США на дев’ятирічну одеситку напав бізон. Він підкинув дитину на 3-4 метри у повітря.

На щастя, вона залишилася жива, їй була надана медична допомога.

Причиною нападу бізона стало недотримання відстані між дикою твариною і людьми. За 20 хвилин до нападу на дівчинку бізона оточила група з 50 осіб.

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Керівництво парку радить не наближатися до бізонів, лосів і оленів на відстань менше 23 метрів, до вовків і ведмедів – 100 метрів.

Щодо інциденту проводиться розслідування.

До речі, у канадській провінції Британська Колумбія дві голодні пуми напали на 4-річного хлопчика.