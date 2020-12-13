Населення США отримає вакцину від Covid-19 виробництва Pfizer/BioNTech з 14 грудня. Раніше її офіційно затвердили для екстреного використання.

Перші три мільйони доз препарату будуть відправлені до всіх штати найближчим часом. Про це повідомив відповідальний за дистрибуцію генерал Густав Перна.

– 145 центрів у всіх штатах отримають вакцину в понеділок, ще 425 у вівторок та інші 66 в середу, – сказав генерал.

Перна зазначив, що вакцина Pfizer/BioNTech забезпечить щеплення близько трьох млн людей. Він повідомив журналістам, що абсолютно впевнений в їхньому безпечному доставленню.

Вакцина Pfizer уже затверджена регулювальними органами Великобританії, Канади, Бахрейну та Саудівської Аравії. Як і в цих країнах, органи охорони здоров’я США будуть приділяти першочергову увагу працівникам медицини та жителям будинків людей похилого віку при отриманні перших доз.

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Американці, які не входять до груп потенційного ризику, швидше за все, зможуть отримати препарат у січні, а загальнодоступність очікується до квітня.

Смертність від коронавірусу в США різко зросла з листопада. Вакцина забезпечує до 95% захисту. Її визнало безпечною Управління з продовольства і медикаментів США (англ. Food and Drug Administration, FDA, USFDA).

У Великій Британії вже почалася масова вакцинація з використанням доз тієї ж вакцини.

Статистика коронавірусу у світі