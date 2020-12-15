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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Без рецепта та медиків: у США дозволили робити тест на Covid-19 вдома

У Сполучених Штатах Америки дозволили проводити тест на коронавірус в домашніх умовах. Для цього не потрібно рецепта лікаря або супроводу медичних працівників. Достатньо тільки придбати тест в аптеці – це дозволили усім громадянам від 16 років.

Для осіб менше вказаного віку медичний засіб повинні придбати батьки. Відповідне рішення ухвалило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) 15 грудня.

Експерти у сфері охорони здоров’я всіляко підтримують таку ініціативу, адже так громадяни швидше довідаються про хворобу та зможуть ізолюватися.

Читайте: У США виявили перший випадок коронавірусу серед диких тварин

Вакцинація населення у США

У США почалася масова вакцинація громадян від коронавірусу 14 грудня. Для щеплень використовують препарат фармацевтичних компаній Pfizer та BioNTech. Першим вакцину отримав медичний працівник.

Джерело: FDA

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