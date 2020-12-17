Президент Російської Федерації Володимир Путін прокоментував розслідування про можливу причетність співробітників ФСБ до отруєння Олексія Навального.

Під час прес-конференції Путін заявив, що опозиціонер має підтримку спецслужб США.

Президент назвав публікацію ЗМІ не розслідуванням, а “легалізацією роботи американських спецслужб”.

– А якщо це так, тоді це цікаво. Тоді спецслужби, звісно, повинні за ним наглядати. Але це зовсім не означає, що його труїти потрібно, кому він потрібен? Якби хотіли, напевно, довели б до кінця. А так, дружина (Навального, – Ред.) до мене звернулася, я одразу дав команду випустити його на лікування до Німеччини. Цієї ж секунди, – пояснив Володимир Путін.

Путін також назвав критику на свою адресу трюком, сенс якого полягає в тому, щоб використовувати його авторитет. За його словами, цей захід застосовують у всьому світі для політичної боротьби.

Отруєння Навального

20 серпня Олексію Навальному стало зле у літаку, коли він повертався з Томська у Москву. Борт вимушено посадили в Омську, де політика термінового госпіталізували.

Через кілька днів опозиціонера перевезли у німецьку клініку Шаріте. У Німеччині фахівці зробили експертизу, результати якої засвідчили, що Навального отруїли Новачком – забороненою нервово-паралітичною речовиною.

На думку політика, це зробили за наказом Володимира Путіна.

Навальний заявив, що готується повернутися в Росію, проте боїться повторного отруєння.