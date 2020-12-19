Трамп підписав дводенний бюджет, щоб уникнути шатдауну в США

Палата представників Конгресу США опівночі п’ятниці, 18 грудня, ухвалила проект бюджету, який розрахований на два дні. Це зробили для того, щоб уникнути припинення фінансування державних установ (шатдауну). Пізніше законопроект схвалив американський сенат та підписав президент США Дональд Трамп.

Бюджет розрахований на два дні та буде чинним до 20 грудня.

Це дає можливість законодавцям від Демократичної й Республіканської партій продовжити переговори щодо законопроекту про підтримку економіки в умовах пандемії коронавірусу в розмірі $900 млрд, а також щодо законопроєкту про державні видатки до вересня 2021 року в розмірі $1,4 трлн.

– Я думаю, що всі сторони вважають, що ми добиваємося хорошого прогресу в розробці великого законопроєкту про допомогу, який буде забезпечувати асигнування на весь рік, – сказав лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл.

Тиждень тому Трамп уже підписав схвалений Конгресом тимчасовий бюджет, який продовжував фінансування роботи уряду США до 18 грудня.

Коли буде інавгурація 46-го президента США

20-та поправка до Конституції, яку ратифікували у 1933 році, передбачає проведення інавгурації 20 січня 2021 року. З цього моменту й починається відлік чотирирічної каденції нового президента.

У цей день новообраний очільник Білого дому та його заступник виступають з промовою до всіх американців.

Відповідно до голосів Колегії виборників, 46 президентом США стане представник від Демократичної партії Джозеф Байден, а його колега Камала Гарріс стане першою в історії США жінкою віце-президентом.