Прихильники Трампа проведуть йому віртуальну “інавгурацію”

Прихильники чинного президента США республіканця Дональда Трампа, які незгодні з результатами виборів, вирішили організувати йому віртуальну “інавгурацію”.

У Facebook навіть створена подія з назвою Друга церемонія інавгурації президента Дональда Трампа.

Захід заплановано на опівдні 20 січня. В цей же час має бути приведений до присяги новообраний президент США Джо Байден.

– Ми група приватних осіб чисельністю 325 тис., демонструємо підтримку президенту Дональду Трампу. Ми не маємо жодного стосунку до якої-небудь офіційної організації, – йдеться в описі сторінки.

У свою чергу, соцмережа Facebook додала нагадування: Джо Байден – обраний президент. Його інавгурація як 46-го президента США відбудеться 20 січня 2021 року.

Коли буде інавгурація 46-го президента США

20-та поправка до Конституції, яку ратифікували у 1933 році, передбачає проведення інавгурації 20 січня 2021 року. З цього моменту й починається відлік чотирирічної каденції нового президента.

У цей день новообраний очільник Білого дому та його заступник виступають з промовою до всіх американців.

Відповідно до голосів Колегії виборників, 46 президентом США стане представник від Демократичної партії Джозеф Байден, а його колега Камала Гарріс стане першою в історії США жінкою віце-президентом.