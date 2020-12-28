Пандемія перевернула життя з ніг на голову та змінила наші звички. Захисна маска, яка до коронавірусу була прерогативою лікарів, в 2020 році стала головним аксесуаром на планеті.

Вона була з нами усюди та перетворилася на частину гардеробу. Сховала посмішку, але зробила більш виразними очі. А також – змінила соціальну самопрезентацію.

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Свідоме споживання стало ще одним трендом 2020 року. Про це свідчать запити у пошукових системах та різноманітні дослідження. Люди стали частіше шукати екологічні продукти, контроль за відходами та вплив на оточуюче середовище.

У 2020 році ми перестали традиційно вітатися. На зміну обіймам, рукостисканням та поцілункам прийшли кулак, лікоть, нога або взагалі безконтактний уклін. Скоротилися живі контакти. Ми стали частіше бачитися в онлайні, аніж в реальному житті.

Головним додатком року став Zoom, через який проводилися наради, співбесіди та побачення. Віддалена робота змінила підхід до виконання професійних обов’язків і офісної філософії.

Ще одним трендом року стало збільшення популярності різноманітних сервісів онлайн-доставок, вони ставали усе більш інноваційними та автоматизованими. Тепер посилки подекуди перекладають не люди, а роботи.

2020-й – це рік дистанційного навчання, коли затребуваність і кількість онлайн-лекцій зросла в рази. Але проти мобільності та економії часу грає відсутність соціалізації. Тому наскільки масово після пандемії школярі та студенти захочуть продовжити вчитися з дому – питання відкрите.

Пандемія прискорила глобальну діджиталізацію. За різними дослідженнями відвідуваність стрімінгових сервісів та соцмереж зросла майже на 30%.

Онлайн-платформи стали основним каналом розваг та соціалізації, а через скорочення живих контактів більшого значення набув наш віртуальний профіль. Те, про що ми пишемо, як виглядаємо і говоримо у соцмережах.

Для багатьох цей рік став переламним моментом у кар’єрі. Через масові скорочення та закриття бізнесів народ почав втрачати роботу. Тому ще один тренд 2020 року – це здобуття нових навичок та кардинальна зміна професії.

На американських гірках долі цього року покаталися мільйони людей по всьому світу. Скорочення, страх майбутнього, ізоляція. Головним діагнозом після коронавірусу цього року стала депресія.

Від депресій та фобій народ тікав у паралельний світ. Дивився серіали, грав у комп’ютерні ігри і просто залипав у мережі. Конкуренція серед стрімінгових сервісів, через які ми слухаємо музику, дивимося кіно, серіали та блоги, зросла в рази.

Цього року компанії-виробники бритв та кремів для засмаги скаржилися, що їхні прибутки впали в рази. Через віддалену роботу чоловіки стали менше голитися, а через закриті кордони люди перестали їздити на курорти.

Але найбільш непереливки було міжнародній туристичній галузі. Вона просто зупинилася. Зате в усіх країнах трендом став локальний туризм. Люди почали відкривати несподівані місця у своїх країнах.

2020 рік подарував нам багато парадоксів. Пандемія зробила світ одночасно гіперглобальним і гіперлокальним. Онлайн-глобалізація йшла пліч-о-пліч із державним ізоляціонізмом. І ці фундаментальні зрушення стосуються не лише великої політики або міжнародної торгівлі, але і звичайного життя.

Вакцинація у світі

Понад 2,7 млн людей вже зробили щеплення проти коронавірусу. Це початок найбільшої кампанії вакцинації в історії та один з найбільших логістичних викликів, які коли-небудь були відомі людству.

У США вакцинація розпочалася 14 грудня. Спершу препарат розповсюджували серед медичних працівників, а далі почали вакцинувати літніх людей. Наразі там введено 1,12 мільйона доз.