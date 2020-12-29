У США майже втричі збільшили допомогу громадянам через пандемію

Палата представників Конгресу США підтримала ініціативу чинного президента США Дональда Трампа про збільшення прямих виплат громадянам країни у зв’язку з пандемією коронавірусу з $600 до $2 тис.

На підтримку цієї ініціативи висловилися 275 законодавців, проти виступили 134. Тепер законопроєкт надійде на розгляд Сенату.

Виплати у розмірі $600 передбачалися у межах бюджету на 2021 фінансовий рік загальним обсягом до $2,3 трлн, який містить пакет заходів стимулювання економіки в зв’язку з пандемією на суму майже $900 млрд.

Уже після підписання документа американський лідер наполягав на тому, щоб Конгрес окремо розглянув питання про збільшення прямих виплат громадянам до $2 тис.

Коронавірус у США

США є лідером за темпами поширення коронавірусу у світі і смертності від ускладнень, викликаних вірусом.

Епідемію у країні намагаються зупинити за допомогою вакцини проти коронавірусу, яку затвердили у грудні, і почали процес масової вакцинації. Щеплення зробив і новообраний президент Джо Байден, Трамп поки зволікає.

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