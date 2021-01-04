Олександр Лукашенко санкціонував політичні вбивства своїх опонентів у Німеччині, а КДБ Білорусі обговорювало варіанти замаху на журналіста Павла Шеремета, який пізніше загинув в Україні.

Про це пише EUObserver з посиланням на аудіозапис, наданий колишнім співробітником Алмаза Ігорем Макаром владі ЄС для проведення розслідування.

Запис, який датований квітнем 2012 року свідчить, що Юрій Зайцев, який на той момент був главою КДБ Білорусі обговорював з двома співробітниками спецзагону Алмаз варіанти усунення колишніх співробітників спецслужб Білорусі, які стали опонентами режиму Лукашенка та виїхали до Німеччини.

У записі йдеться, що “президент чекає цих чітких заходів”, а методи “втопити і розстріляти” вже визнані неактуальними, тому стоїть завдання “спровокувати природний підрив, пожежу, вбивство та інше”. На записі ймовірно обговорювалося вбивство Олега Алкаєва, Володимира Бороданя і В’ячеслава Дудкіна.

В аудіо також згадується ненависний для режиму Лукашенка журналіст Павло Шеремет.

– Зробимо закладку якусь, щоб цього щура, бл*дь, зовсім, бл*дь, ні рук, ні ніг не зберуть. Все щоб було правдоподібним чином, це не так впливає на свідомість людей, – говорив на записі чоловіе з голосом, дуже схожим на голос екс-глави КДБ.

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Справа Шеремета

20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху в автомобілі загинув журналіст Павло Шеремет.

У травні 2020 року поліція заявила про завершення досудового розслідування щодо трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета – музиканта Андрія Антоненка, лікаря Юлії Кузьменко та військового медика Яни Дугарь.

Джерело: EUObserver