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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Є ризик суїциду: британський суд відмовився передавати Ассанжа США

4 січня Центральний кримінальний суд Лондона відмовив США в екстрадиції (передання однією країною іншій підозрюваного або звинуваченого у вчиненні злочину) засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, якого звинувачують у 17 епізодах порушення закону про шпигунство та розкритті секретної інформації.

Відмову пояснили незадовільним психологічним станом Ассанжа.

У представників суду є побоювання, що у США звинувачений може вчинити самогубство.

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Якщо Ассанжа доправлять до США, йому загрожує покарання у вигляді 175 років позбавлення волі. США заявили про намір оскаржити рішення суду Лондона.

Справа Ассанжа

Джуліан Ассанж – австралійський журналіст, засновник WikiLeaks. Фігурує у справі про оприлюднення у великих обсягах надсекретних матеріалів про шпигунські скандали, корупцію. Крім того, у Швеції його звинувачують у сексуальному насильстві.

У 2012 році британський суд ухвалив рішення про арешт Ассанжа та передання його Стокгольму, однак він встиг сховатися у посольстві Еквадору в Лондоні. У 2019 його позбавили притулку, після чого британська поліція заарештувала Ассанжа за запитом США.

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Джерело: ВВС

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