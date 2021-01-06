Дональд Трамп вважає себе переможцем президентських виборів у США і відмовляється визнавати свою поразку.

Про це він заявив на мітингу у Вашингтоні.

– Ми ніколи не здамося, ніколи не визнаємо поразку, – сказав Трамп.

Він також пообіцяв надати докази своєї перемоги і продовжити боротьбу.

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Мітинг прихильників Трампа відбулася у зв’язку з тим, що Сенат і Палата представників Конгресу повинні сьогодні затвердити підсумки виборів.

Вибори у США відбулися 3 листопада 2020 року. За підсумками голосування колегії виборників, Джо Байден набрав необхідні 270 голосів.

Інавгурація обраного президента США призначена на 20 січня.