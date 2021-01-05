Віце-президент США звинуватила Трампа у зловживанні владою

Обраний віце-президент США Камала Гарріс звинуватила чинного президента США Дональда Трампа у зловживанні владою через тиск на керівництво штату Джорджія.

За її словами, оприлюднений запис його розмови з державним секретарем штату Джорджія Бредом Раффенспергером 2 січня свідчить про те, оскільки там чинний президент США вимагає перерахувати голоси виробців на його користь та погрожує держсекретареві відкриттям кримінальної справи.

– Ви всі чули про цю записану розмову? Це, звичайно, був голос відчаю. Це було неприкрите та зухвале зловживання владою з боку президента Сполучених Штатів, — заявила Гарріс.

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Члени Конгресу Тед Лью і Кетлін Райс направили очільнику ФБР листа, у якому заявили, що Трамп брав участь у підбурюванні до скоєння злочинів на виборах або змові з наміром їх скоїти.

14 грудня колегія виборників США затвердила перемогу Байдена на виборах. Конгрес США остаточно затвердить результати виборів президента 6 січня. Дональд Трамп досі не визнає поразки і називає вибори сфальсифікованими.

Вибори у США

Чинний президент США Дональд Трамп намагався вплинути на держсекретаря штату Джорджія Бреда Раффенспергера, щоб той перерахував голоси президентських виборів і “знайшов” для нього 11 780 голосів.

Під час цієї бесіди Трамп кілька разів змінював тон розмови, спілкуючись з ним і схвально, і погрожуючи кримінальним переслідуванням за невиконання прохання президента. У той же час Раффенспергер і генеральний радник його офісу протягом усієї розмови спростовували твердження Трампа.

Вони пояснювали, що перемога обраного президента США Джо Байдена з перевагою у 11 779 голосів в штаті Джорджія була справедливою і точною.